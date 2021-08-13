Названы самые востребованные вакансии будущего в России

Число вакансий в России за первую половину 2021 года выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на совместное исследование сервиса "Работа.ру" и лаборатории "СберИндекс".

"Российский бизнес адаптировался к новым реалиям, навязанным мировой пандемией коронавируса. С начала 2021 года активность работодателей растёт ежемесячно", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора платформы "Рокет Ворк" Анастасии Усковой, в будущем самыми востребованными будут специалисты в сфере онлайн-ритейла и развлечений, стриминговых сервисов, финансов, видеоигр и IT. Кроме того, высоким спросом, как и во время пандемии, будут пользоваться таксисты, курьеры и фрилансеры.

"В пандемию заметно вырос спрос на фрилансеров для решения проектных краткосрочных задач. Бизнес высоко оценил возможности режима самозанятости, который предполагает минимум бумаг и заметное снижение налоговых отчислений. Поэтому этот тренд сохранится в будущем", - заключила она.