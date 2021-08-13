Новосибирский губернатор: "Поезд Победы" это память и о подвиге тыла

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил поезд-музей "Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны".

Накануне необычный поезд прибыл на первую платформу железнодорожной станции "Новосибирск - Главный", где в течение трех дней открыт для посещения. Внутри вагонов - не привычные купе, а экспозиция о Великой Отечественной войне, науке и подвиге народа в военные годы.

Новосибирская область - в числе регионов, где принимают акцию "Поезд Победы", которая организована Министерством науки и высшего образования РФ. В регионе акция проходит при поддержке правительства Новосибирской области.

Вместе с главой области выставку осмотрели министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев, Герой РФ, заслуженный летчик-испытатель РФ Валерий Поташов.

Андрей Травников поблагодарил авторов проекта, которым, на его взгляд, удалось добиться сильного эмоционального воздействия на посетителя, обеспечить полное погружение в историю того тяжелого времени за счет интерактива, света, звуков.

- Для наших дедов и прадедов война была настоящей, и мы сегодня тоже стоим на защите нашей Родины - на защите ее истории. Поэтому все проекты, направленные на передачу исторической памяти молодому поколению, заслуживают поддержки. Спасибо организаторам, считаю, что все у них получилось, - сказал губернатор.

Андрей Травников добавил, что было бы правильным включить в поезд-музей еще один вагон, повествующий о подвиге тружеников тыла. Жителям Новосибирской области история тыла особенно близка: в годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал одним из важнейших тыловых центров страны, а его жители проявили массовый трудовой героизм и внесли существенный вклад в разгром фашизма.

Акция "Поезд Победы" - одно из ключевых мероприятий Года науки и технологий, поэтому экспозиция также посвящена научным достижениям, открытиям и прорывным разработкам отечественных ученых, которые внесли весомый вклад в Победу и развитие мировой науки.

- Новосибирцы знают, что многие ученые Академгородка во время войны были активно вовлечены в работы для фронта: для создания новых систем вооружения, для совершенствования действующих. В этих работах непосредственно участвовал, руководил ими основатель Академгородка Михаил Алексеевич Лаврентьев. Нам, новосибирцам, это, конечно, нужно знать, - отметил министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

Поезд-музей простоит в Новосибирске три дня, 12-14 августа. И уже понятно, что экспозиция вызвала большой интерес со стороны новосибирцев. Губернатор сообщил, что намерен обратиться к организаторам проекта с просьбой сделать еще одну остановку в Новосибирской области - на обратном пути. На этот раз - в Татарске.

Справка "РГ"

Над техническим оснащением музея работала команда из более чем 70 художников, использованы оригиналы фотографий и костюмов, а для каждой зоны музея написана своя музыка для полного погружения. Выставка оснащена 50 видеопроекторами, 18-ю видеостенами, 12-ю тач-столами.