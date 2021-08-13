Новости

Цены на нефть упали на фоне опасений о снижении спроса 22:17
За сутки 89 военнослужащих выздоровели от коронавируса 22:06
Посольство США в Кабуле приказало персоналу уничтожить секретные материалы 21:29
Россияне на 70% чаще стали брать займы "до зарплаты" 21:25
Военная база США в Вашингтоне заблокирована после сообщений о стрельбе 21:18
Общемировая температура в июле 2021 года побила все рекорды 21:02
Салфетку со слезами Месси продают за 1 миллион долларов 20:03
В парламенте Болгарии показали запись избиения полицией лежащих митингующих 19:56
Онколог назвала симптомы "мужского" и "женского" рака 19:53
В Москве задержана женщина, бросившая младенца во дворе 19:51
В Москве арестован виновник крупного ДТП на остановке 19:25
Родители опознали тело пропавшего в Турции россиянина 19:17
Медицина достойно справляется с вызовами, которые ставит перед нами коронавирус - академик Румянцев 19:15
Абрамченко рассказала об очистных сооружениях для спасения Байкала 19:01
Белорусские танкисты прибыли на подмосковный полигон "Алабино" 18:45
В Болгарии более 10000 человек подозреваются в торговле голосами избирателей 18:41
На производство тепличных овощей могут выделить дополнительную господдержку 18:26
ПФР разъяснил, кто может получить компенсацию при переезде 18:19
ВОЗ объяснила, почему не советует обязательную вакцинацию от COVID-19 18:16
Националисты призвали олимпийского чемпиона из Украины "валить в Африку" 18:15
Лукашенко дал оценку политическому кризису в Литве 18:14
ЦБ: В июле годовая инфляция снизилась на 0,04 п.п. до 6,46% 18:09
Россия в разы увеличила экспорт ржи и риса 18:08
Задолженность малого бизнеса по льготному кредитованию превысила 1 триллион 17:58
Суд обязал Леонида Волкова заплатить полмиллиона за клевету 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 21:02
Рубрика: Общество

Общемировая температура в июле 2021 года побила все рекорды

Текст: Юрий Чернов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Общемировая температура в июле 2021 года стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений. Об этом говорится в заявлении Национального управления океанических и атмосферных исследований США, опубликованном на сайте ведомства.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй декаде августа

"В этом случае первое место - наихудшее место", - заявил представитель управления Рик Спинрад. Он отметил, что июль, как правило, является самым теплым месяцем во всем мире, но июль 2021 года "превзошел сам себя как самый жаркий июль и месяц в истории".

Комбинированная температура суши и поверхности океана по всему земному шару была на 0,93 градуса Цельсия выше среднего показателя XX века, составлявшего 15,8 градуса. Это сделало июль самым жарким месяцем с момента начала метеорологических наблюдений, стартовавших 142 года назад. Показатель 2021 года на 0,01 градуса выше, чем предыдущий рекорд, установленный в июле 2016 года.

В управлении отметили, что температура поверхности суши в Северном полушарии была самой высокой за весь период наблюдений и была на беспрецедентном уровне, превысив на 1,54 градуса по Цельсию средние показатели. В Азии также был установлен новый рекорд, который превзошел показатели 2010 года. А в Европе прошлый месяц стал вторым самым жарким июлем за всю историю наблюдений.

По прогнозам, 2021 год может войти в топ-10 самых "горячих" за всю историю наблюдений.

Общество Ежедневник Погода В мире США В мире Европа

Главное сегодня

В Керчи началась эвакуация жителей подтопленных улиц
Собянин отменил обязательную удаленку в Москве
"Школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей
Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским уехать из Донбасса
Украина купит у Польши вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности