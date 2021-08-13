Общемировая температура в июле 2021 года побила все рекорды

Общемировая температура в июле 2021 года стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений. Об этом говорится в заявлении Национального управления океанических и атмосферных исследований США, опубликованном на сайте ведомства.

"В этом случае первое место - наихудшее место", - заявил представитель управления Рик Спинрад. Он отметил, что июль, как правило, является самым теплым месяцем во всем мире, но июль 2021 года "превзошел сам себя как самый жаркий июль и месяц в истории".

Комбинированная температура суши и поверхности океана по всему земному шару была на 0,93 градуса Цельсия выше среднего показателя XX века, составлявшего 15,8 градуса. Это сделало июль самым жарким месяцем с момента начала метеорологических наблюдений, стартовавших 142 года назад. Показатель 2021 года на 0,01 градуса выше, чем предыдущий рекорд, установленный в июле 2016 года.

В управлении отметили, что температура поверхности суши в Северном полушарии была самой высокой за весь период наблюдений и была на беспрецедентном уровне, превысив на 1,54 градуса по Цельсию средние показатели. В Азии также был установлен новый рекорд, который превзошел показатели 2010 года. А в Европе прошлый месяц стал вторым самым жарким июлем за всю историю наблюдений.

По прогнозам, 2021 год может войти в топ-10 самых "горячих" за всю историю наблюдений.