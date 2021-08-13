Одной левой: кто из литературных героев не был правшой?

В мире 13 августа отмечается Международный день левшей. Пожалуй, даже навскидку каждый сможет вспомнить выдающихся политиков, музыкантов, писателей, ученых, которые не были праворукими. А что насчет литературных героев? "Российская газета" нашла несколько таких персонажей.

Левша, "Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе", Николай Лесков

Разумеется, это самый популярный леворукий персонаж - все мы знакомы с ним со школьной скамьи. Тульский умелец, подковавший крохотную блоху, стал не только символом русского народа, но и отчасти изменил отношение ко всем левшам - удивительно, но некоторые суеверия и мистические приметы, которыми таких людей наделили еще в древние времена, сохранились до сих пор, что уж говорить о XIX веке.

Кстати, сам Николай Лесков тоже предпочитал правой руке левую - можно сказать, что эту свою особенность он и отразил в повести. И вот, что интересно: воспетое писателем мастерство Левши на самом деле имеет под собой основания - в ряде случаев, например, левша-плотник будет иметь свои преимущества, в условиях когда классическая работа топором, ножовкой или молотком невозможна.

Григорий Мелехов, "Тихий Дон", Михаил Шолохов

"С детства Григорий был левшой. Он и ложку брал левой рукой и крестился ею же. Жестоко бивал его за это Пантелей Прокофьевич, даже ребятишки-сверстники прозвали его "Гришка-левша", так описывается в романе-эпопее донской казак Григорий Мелехов.

К десяти годам его, конечно, переучили, но эта особенность и здесь никакое не проклятье, а плюс - в битве это неоспоримое преимущество, ведь враг не ожидает удара с непривычной стороны.

"Обескураженный противник меняет положение, ему неудобно рубить справа налево, через голову лошади, он теряет уверенность, смерть дышит ему в лицо... Григорий рушит страшный по силе, режущий удар с потягом…"

Мэгген Клири, "Поющие в терновнике", Колин Маккаллоу

Центральный персонаж саги "Поющие в терновнике" Мэгги, единственная дочь в семействе, - тоже левша.

"Самым тяжким грехом Мэгги оказалось, что она - левша. Когда она впервые осторожно взялась за грифель на первом своем уроке письма, сестра Агата обрушилась на неё, точно Цезарь на галлов".

Героиню переучивали, но "почерк у нее навсегда остался неважный". И здесь не обошлось без предрассудков - "все чада Господни пользуются правой рукой; левши же - дьяволово семя".

Атос, "Три мушкетера", Александр Дюма

Этот герой, по правде сказать, не совсем левша - фехтовать он предпочитал исключительно левой, но прекрасно владел обеими руками.

"Но я буду держать шпагу в левой руке, как делаю всегда в подобных случаях. Таким образом, не думайте, что это облегчит ваше положение: я одинаково свободно действую обеими руками. Это создаст даже некоторое неудобство для вас. Левша очень стесняет противника, когда тот не подготовлен к этому. Я сожалею, что не поставил вас заранее в известность об этом обстоятельстве".

А еще...

Левшой был младший брат Холдена Колфилда из "Над пропастью во ржи" Алли, Уильям Доббин по прозвищу Слива из "Ярмарки тщеславия", Анна из "Почерка Леонардо" Дины Рубиной, мальчик по фамилии Смуров из "Братьев Карамазовых", Иван-дурак и Емеля у Сергея Лукьяненко в "Острове Русь".