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13.08.2021 15:45
Рубрика: Культура

Окаменелые динозавры размером с два автобуса обнаружены в Китае

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Палеонтологи обнаружили на северо-западе Китая окаменелости двух ранее неизвестных науке видов динозавров. Они были поистине гигантскими, поскольку их длина составляла 17-20 метров.

Фото: University of Alaska Fairbanks
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Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports,а коротко о нем рассказывает Phys.org. Сообщается, что ученые нашли окаменелые кости трех динозавров. Два из них оказались представителями ранее неизвестных науке видов.

В своей работе авторы пишут, что это открытие проливает новый свет на историю появления зауроподов на территории Китая. Найденные динозавры оказались одними из самых ранних позвоночных, обнаруженных в доисторическом в бассейне Турпан-Хами, провинция Синьцзян.

Окаменелости датированы ранним меловым периодом, это означает, что их возраст составляет около 120-130 миллионов лет. Доктор Сяолинь Ван и его команда изучили фрагменты окаменелостей - позвонков и грудной клетки. Полученные данные ученые затем сравнили с описаниями других зауроподов, найденных по всему миру.

Сравнительный анализ и позволил идентифицировать новые виды. Первый из них получил наименование Silutitan sinensis. Особенности строения шейных позвонков этого ящера говорят о том, что он принадлежал к семейству зауроподов Euhelopodidae. Кстати, окаменелости этих существ были обнаружены только в Восточной Азии.

Фото: Aud Hole, Secrets of the Ice
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По мнению ученых, представители вновь открытого вида Silutitan sinensis были настоящими гигантами. Расчеты показали, что в длину они вырастали до 20 и более метров, то есть были размером с два больших автобуса.

Второй новый вид авторы работы назвали Hamititan xinjiangensis. Идентифицировать его удалось по семи окаменелым позвонкам хвоста. Их форма позволила предположить, что этот ящер принадлежал к семейству титанозавров. Оно было широко распространено не только в Азии, но и в Южной Америке. По оценке палеонтологов, длина этого зауропода составляла примерно 17 метров,

Что касается третьего ящера, то его останки представлены четырьмя окаменелыми позвонками. Он относится к группе динозавров Somphospondyli, которые обитали в период от 160,3 до 66 миллионов лет назад.

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