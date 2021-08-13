ООН: Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы

По мере продвижения "Талибана" (запрещено в России) и дефицита продуктов питания Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе. Об этом в пятницу заявили сразу несколько представителей ООН, в ходе брифинга в Женеве.

"Мы опасаемся, что худшее еще впереди. Быстро приближается большая волна голода. Ситуация имеет все признаки гуманитарной катастрофы", - заявил Томсон Фири, представляющий Всемирную продовольственную программу ООН.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту заявил, что огромное количество людей вынужденно покидает захваченные "Талибаном" районы страны. По его словам, начиная с мая более 250 тысяч человек, 80% из которых женщины и дети, покинули свои жилища. Люди перемещаются из сельских районов в городские центры, а также в столицу Кабул в поисках убежища.

Согласно заявлению Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенса Лерке, люди вынуждены спать под открытым небом в парках и других общественных местах. Все это накладывает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, в которой в последние месяцы наблюдается заметное увеличение пациентов. Отмечается нехватка медицинских препаратов и принадлежностей. С учетом этой ситуации в ООН обратились к граничащим с Афганистаном странам с призывом не закрывать свои границы для беженцев.