ПФР разъяснил порядок выплаты пенсионных накоплений наследникам

В случае смерти человека до назначения ему накопительной пенсии право на выплату имеют его наследники. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Курской области.

Сейчас пенсионные накопления имеют все россияне, родившиеся после 1967 года, а также мужчины 1953 года рождения и моложе и женщины 1957 года рождения и моложе. Кроме того, в программе участвуют те, кто самостоятельно уплачивают добровольные взносы.

"Пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам в случае, если гражданин умер до назначения ему накопительной пенсии либо до получения единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений. Исключение составляют случаи, когда накопления сформированы в рамках Программы государственного софинансирования накопительных пенсий. Такие средства выплачиваются независимо от факта назначения пенсии", - пояснили в ПФР.

Правопреемниками умершего гражданина являются лица, указанные в его заявлении о распределении средств пенсионных накоплений. Если заявления нет, выплаты смогут получить близкие родственники - правопреемники первой (супруги, дети и родители) и второй (братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки) очереди.

Заявление о выплате средств можно подать по месту формирования средств пенсионных накоплений - в территориальный орган ПФР или в негосударственный пенсионный фонд в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица.