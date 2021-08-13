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13.08.2021 16:57
Рубрика: Общество

Пятница 13-е: Почему не стоит бояться неудач

Текст: Елена Яковлева

"Ну что вы хотите, пятница, да еще 13-е!" - можно услышать и от кандидата наук, и от домохозяйки. Многие суеверные люди уверены, что это нехорошая примета, и лучше уж в такой день ничего не планировать. Почему не стоит бояться 13 числа в пятницу, рассказал известный священник-блогер Павел Островский.

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- Русская православная церковь не придает значения ни дням, ни числам, а лишь тому, чтобы мы жили по любви. По любви к Богу и к ближнему. Любить Бога и ближних надо и в пятницу 13-го, и в субботу 14-го - разницы нет, - цитируют РИА Новости слова настоятеля Георгиевского храма в подмосковном Нахабино Павла Островского. - Все страхи, которые у людей есть (а суеверия - это следствия страхов), от недостатка любви, о чем говорит апостол Иоанн Богослов: "Боящийся несовершенен в любви". Совершенная любовь изгоняет всякий страх.

Суеверия не приветствуются ни в одной из традиционных религий. Верующие люди должны быть свободны от предрассудков, считают и христиане, но также и мусульмане, и иудеи, и буддисты России.

Общество Религия

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