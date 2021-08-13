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13.08.2021 11:26
Рубрика: Экономика

"Почта России" начала выдавать заказы из интернет-магазинов в почтоматах

Текст: Матвей Линник

"Почта России" стала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Уже сейчас работают 500 наших почтоматов и 1,5 тысячи партнерских (TelePort и "Халва"). К ноябрю мы доведем количество наших до 5 тысяч, они будут стоять в 37 городах по всей стране", - говорится в заявлении.

В "Почте России" отметили, что планируют к осени доставлять заказы более чем в тысячу пунктов выдачи логистической компании Hermes, а также подключиться к сети PickPoint.

Ближайший почтомат можно найти на сайте компании.

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