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Рубрика: В мире

Посольство США в Кабуле приказало персоналу уничтожить секретные материалы

Текст: Максим Макарычев
Посольство США в Кабуле приказало персоналу уничтожить секретные материалы и эвакуироваться. В служебной записке излагаются приготовления к чрезвычайной ситуации, проводимые американскими дипломатами в посольстве США в Кабуле, включая уничтожение конфиденциальных документов и компьютеров. Записка была написана для сотрудников посольства и передана NPR на условиях анонимности.

В документе отмечается, что посольство будет эвакуировано, и в Кабуле будет работать очень небольшой персонал консульства. Сотрудников, не имеющих консульского опыта, просят покинуть страну до конца этого месяца. Предполагается, что в посольстве США в Кабуле осталось около 1400 сотрудников. Официальные лица на условиях анонимности заявили, что сокращение штата будет очень "значительным". Военная миссия в Афганистане завершится 31 августа, и около 650 военнослужащих останутся в стране для защиты аэропорта и посольства.

Фото: ADEK BERRY / AFP
Дипломаты стран НАТО бегут из Афганистана

В четверг стало известно, что Соединенные Штаты направляют в общей сложности три тысячи военнослужащих, чтобы помочь в эвакуации сотрудников американского посольства в Кабуле до "основного дипломатического присутствия", по мере того как боевики запрещенной в РФ группировки "Талибан" стремительно продвигаются к столице Афганистана.

Временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон, исполняющий обязанности посла, по информации источников, в настоящее время встречается со своими коллегами в других посольствах и информирует их о ситуации. США также призвали талибов не нападать на посольство и отбывающих американских дипломатов. В дипмиссии также работает много афганских рабочих. Их будущее пока остается неясным.

Между тем, как отмечают наблюдатели, контроль со стороны афганского правительства стремительно сужается, ограничиваясь в основном Кабулом и восточными частями страны.

МИД: Россия не рассматривает вопрос об эвакуации посольства из Кабула

В пятницу, по информации Guardian, масштабное продвижение талибов по Афганистану продолжилось, и повстанцы взяли под контроль еще четыре столицы провинций после захвата в четверг Кандагара и Герата, второго и третьего по величине городов страны. В условиях хаоса афганских правительственных сил и сообщений о том, что вице-президент Афганистана бежал из страны, "Талибан" неумолимо движется в сторону Кабула. Теперь боевики контролируют более двух третей страны.

Согласно последним оценкам военной разведки США, Кабул может оказаться под контролем повстанцев в течение 30 дней. При нынешних темпах наступления, талибы получат полный контроль над страной в течение нескольких месяцев. Ситуация на местах меняется головокружительными темпами. После агрессивного наступления на севере, в котором пал Герат, талибы без особых усилий укрепили свои позиции на юге, традиционной этнической базе пуштунов.

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