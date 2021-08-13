Президента Бразилии обвинили в разглашении секретной информации

Президент Бразилии Жаир Болсонаро стал фигурантом расследования о разглашении засекреченных материалов дела, касательно возможного взлома избирательной системы страны в 2018 году. Это уже четвертый процесс, в котором глава государства проходит как основной фигурант.

Верховный федеральный суд Бразилии в четверг постановил разобраться, совершил ли Болсонаро преступление, опубликовав в социальных сетях материалы закрытого расследования. В рамках этого решения суд также обязал Facebook, Twitter, Telegram, Linode и Bitly удалить все публикации, на которых президент выставил на всеобщее обозрение эти данные.

"Раскрытие президентом закрытых данных расследования Федеральной полиции через подтвержденные аккаунты в социальных сетях имело целью распространение ложной версии, направленной против избирательного процесса в Бразилии с целью воспрепятствовать ему", - говорится в решении судьи Алешандре ди Мораиса.

На прошлой неделе Болсонаро опубликовал в социальных сетях информацию о ходе расследования хакерских атак на Верховный избирательный суд в 2018 году, когда в Бразилии проходили президентские выборы. Эти материалы, по мнению главы государства, должны были подтвердить его тезис о том, что выборы якобы были сфальсифицированы.

Бразильский лидер также является главным фигурантом расследований о вмешательстве в работу Федеральной полиции, о злоупотреблениях при заключении контракта на приобретение индийской вакцины Covaxin и о распространении ложной информации через нападки на электронную систему голосования.