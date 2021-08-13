Путин обсудил с Совбезом РФ сотрудничество в сфере обороны

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ в формате видеоконференции из своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Речь шла об объединении усилий с партнерами для обеспечения безопасности страны.

"У нас с вами сегодня по плану обсуждение вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности", - объявил Владимир Путин. "Мы много раз с вами говорили о том, что эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку и нужно объединять усилия с нашими партнерами для того, чтобы обеспечить и нашу собственную безопасность", - подчеркнул он.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.