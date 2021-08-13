Путин проведет заседание госсовета по образованию

Заедание госсовета по образованию с участием Владимира Путина пройдет 25 августа. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"У нас предстоит заседание государственного совета по вопросам образования 25 числа во главе с президентом", - сказала на в ходе совещания "Единая Россия" о программах капремонта школ, развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи.

По ее словам, в основу доклада президента войдут все обсуждения и на уровне партии, и на уровне губернаторов.