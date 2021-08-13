Развивающим 4G компаниям осенью продлят лицензии

Лицензии компаниям, которые развивают сети 4G, будут продлены в начале осени. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме "Цифровая эволюция".

"В сентябре будут продлены лицензии компаниям, развивающим сети 4G", - сказал он.

Чернышенко отметил, что правительство достигло договоренности с операторами о развитии сети вдоль автомобильных дорог федерального значения. Кроме того, в 2024 году планируется создать сети 5G на отечественном оборудовании в городах-миллионниках, добавил вице-премьер.