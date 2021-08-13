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13.08.2021 19:15
Рубрика: Общество

Медицина достойно справляется с вызовами, которые ставит перед нами коронавирус - академик Румянцев

Текст: Любовь Проценко

Отечественная медицина выработала эффективные механизмы борьбы с коронавирусной инфекцией, однако, чтобы противостоять COVID-19, стоит соблюдать все необходимые профилактические меры и вакцинироваться. Об этом заявил академик РАН, президент Центр им. Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя выступление главного врача больницы в Коммунарке о готовности России к новой волне коронавируса.

Фото: Из личного архива А. Румянцева

"Опыт противодействия коронавирусу, который получило в последнее время российское здравоохранение, невозможно переоценить. Медицина достойно справляется с вызовами, которые ставит перед нами инфекция: полностью отработана программа лечения пациентов с COVID-19, разработан механизм двухэтапной диспансеризации и реабилитации людей, перенесших заболевание", - сказал Александр Румянцев.

Академик РАН напомнил о том, что противостоять инфекции должны не только врачи, но и граждане страны. По его мнению, им стоит соблюдать необходимые профилактические меры и вакцинироваться. Именно рост коллективного иммунитета позволил пройти несколько волн заболевания, в том числе последнюю, очень тяжелую, связанную с новым штаммом вируса, считает президент Центра им. Д. Рогачева.

Напомним, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил РИА Новости, что полуторагодовалый опыт борьбы с коронавирусом позволяет не бояться новой волны COVID-19, которая может начаться осенью: "Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей, опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре".

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