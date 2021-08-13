Новости

Медики рассказали о состоянии выживших при падении Ми-8 на Камчатке 05:00
Метеоролог рассказал об изменении климата в РФ за последние десятилетия 04:57
На месте крушения Ми-8 на Камчатке начала работу техника Минобороны 04:53
В Японии из-за ливней объявлена эвакуация почти 3 млн человек 04:27
Более 30 иностранных самолетов зафиксированы за неделю у границ России 03:53
Инфекционист Тимаков: В будущем летальность от COVID вряд ли увеличится 03:26
НАК начал координировать работы служб на месте взрыва автобуса в Воронеже 02:59
В США Facebook отложил выход сотрудников с удаленки до 2022 года 02:32
ВОЗ создаст экспертную группу для продолжения изучения коронавируса 01:58
В Турции число жертв наводнения увеличилось до 17 01:22
СК назвал статью по делу о взрыве в автобусе в Воронеже 00:57
Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью 00:39
Пострадавшая при взрыве в Воронеже пассажирка автобуса скончалась 12.08.2021
Взорвавшийся в Воронеже автобус не имел газового оборудования 12.08.2021
Минэнерго: Внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме 12.08.2021
Новая Зеландия откроет границы страны в начале 2022 года 12.08.2021
В Техасе покупка интим-услуг стала уголовным преступлением 12.08.2021
МВД на 50 лет запретило въезд в РФ двум иностранцам 12.08.2021
Более 70 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 12.08.2021
Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал, как это было 12.08.2021
Джабаров: Скорее всего, судьба Кабула предрешена 12.08.2021
В Воронеже взорвался автобус с пассажирами 12.08.2021
Анатолий Карпов, Ян Непомнящий и Сергей Карякин зовут на блиц 12.08.2021
В Госдуме оценили действия властей Литвы после беспорядков в Вильнюсе 12.08.2021
"Глупость": Бортко прокомментировал запрет фильмов на русском на Украине 12.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
13.08.2021 04:57
Рубрика: Общество

Метеоролог рассказал об изменении климата в РФ за последние десятилетия

В 2021 году метеорологи должны представить обновленную климатическую характеристику всей России. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Фото: AFP PHOTO / Walter Diaz
Ученые предсказали катастрофические последствия таяния льдов для климата

По его словам, характерные для каждого региона показатели - средняя температура, количество осадков и их интенсивность, а также другие климатические данные - высчитываются на основе наблюдений метеорологов и климатологов за 30 лет. В этом году ожидается обновление этих данных.

"До сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать "новый" климат", - рассказал специалист в интервью радио Sputnik. Он отметил, что пока Росгидромет новые характеристики не утвердил и не опубликовал.

О том, как меняется климат Леус пояснил на примере Москвы. По "старому" климату в августе в столице было 10 дождливых дней, 77 миллиметров осадков и средняя температура 16,4 градуса. При "новом" климате дождей стало чуть больше - 78 миллиметров, а количество дней с осадками увеличилось до 15. "То есть у нас каждый второй день должен идти дождь - это заметный рост", - считает метеоролог. Он также добавил, что средняя температура воздуха в августе в Москве теперь составляет 17,6 градуса.

Эксперты ООН назвали необратимые последствия изменения климата
В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

СК назвал статью по делу о взрыве в автобусе в Воронеже
МВД на 50 лет запретило въезд в РФ двум иностранцам
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Талибы объявили захвате столицы четвертой по счету провинции в Афганистане
Инфекционист Тимаков: В будущем летальность от COVID вряд ли увеличится
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности