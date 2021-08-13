Метеоролог рассказал об изменении климата в РФ за последние десятилетия

В 2021 году метеорологи должны представить обновленную климатическую характеристику всей России. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, характерные для каждого региона показатели - средняя температура, количество осадков и их интенсивность, а также другие климатические данные - высчитываются на основе наблюдений метеорологов и климатологов за 30 лет. В этом году ожидается обновление этих данных.

"До сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать "новый" климат", - рассказал специалист в интервью радио Sputnik. Он отметил, что пока Росгидромет новые характеристики не утвердил и не опубликовал.

О том, как меняется климат Леус пояснил на примере Москвы. По "старому" климату в августе в столице было 10 дождливых дней, 77 миллиметров осадков и средняя температура 16,4 градуса. При "новом" климате дождей стало чуть больше - 78 миллиметров, а количество дней с осадками увеличилось до 15. "То есть у нас каждый второй день должен идти дождь - это заметный рост", - считает метеоролог. Он также добавил, что средняя температура воздуха в августе в Москве теперь составляет 17,6 градуса.