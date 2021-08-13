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Рубрика: Культура

О новых сервисах в музеях и библиотеках в столице расскажет онлайн-карта

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 183(8534)
В Москве появилась интерактивная "Карта культурных инноваций". С ее помощью можно найти библиотеки, культурные центры и музеи, которые используют в своей работе новейшие разработки и цифровые сервисы.

Цифровизация культурных учреждений в Москве продолжается не первый год. Пандемия коронавируса, отмечают представители отрасли, только ускорила этот процесс. Своеобразным проводником по новым сервисам, считают разработчики, должна стать интерактивная карта. По словам гендиректора Московской дирекции по развитию культурных центров Тимура Вахитова, пока на ней отображено 25 объектов, но постепенно их станет больше.

Фото: Следственный комитет по Челябинской области
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Собраны "умные" площадки на сайте innocult.moscow. Там можно найти музей или библиотеку, прочитать о них и узнать, какие инновационные разработки уже применяются или тестируются. Например, Музей космонавтики создает виртуальные выставки, проводит прямые эфиры и выпускает познавательные передачи. Музей Владимира Высоцкого открыл одну из лучших мультимедийных экспозиций в городе. В библиотеке N 119 работает студия звукозаписи.

А в Центральной городской деловой библиотеке есть так называемый стерилизатор для обеззараживания книг, что актуально в пандемию. Самой технологичной в Москве называют библиотеку им. Ахматовой. Там есть мир дополненной реальности, устройства, помогающие создать видеоконтент, даже свой издательский центр. Можно воспользоваться и станцией самообслуживания. Для этого нужно выбрать понравившиеся книги, подойти с ними к устройству, приложить к сканеру читательский билет, сложить все в ячейку и через несколько секунд можно забирать с собой. Вернуть назад прочитанное тоже можно без помощи библиотекаря. На первом этаже установлен книгоприемник. Работает просто. Допустим, человек принес томик Толстого. Книгу нужно поместить на платформу, после чего створка откроется и "съест" ее. Чтобы зафиксировать возврат, нужно приложить к считывателю читательский билет.

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