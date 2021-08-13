Под Липецком завели дело после жалобы на врачей роддома

Уголовное дело завели под Липецком после опубликованных в социальных сетях отзывах о работе врачей, принимавших роды в Усманской больнице. Семьи больных детей рассказали о многочисленных диагнозах малышей, в том числе и о травмах, полученных по время родов.

Авторы поста уверяют, что никого из медиков не намерены "поливать грязью", однако разобраться в ситуации хотели бы: в районном центре, где большинство людей знают друг друга, случаи родовых травм и детских заболеваний стали настораживать.

В СУ СК по Липецкой области сообщили, что дело завели по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", и главной целью расследования стала объективная оценка действий медицинского персонала при родах.

- Организован комплекс следственных действий и судебных экспертиз, - отметили в СУ СК по региону. - Изъяты медицинские карты и затребованы сведения о женщинах, получавших медпомощь в роддоме Усмани.