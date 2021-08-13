Собянин: Масочный режим в Москве сохраняется

Жители Москвы, несмотря на смягчение некоторых антиковидных ограничений, должны по-прежнему носить маски. Об этом сообщил в своем персональном блоге мэр города Сергей Собянин.

"За последние недели мы провели несколько этапов смягчения ограничений, - написал он. - И в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни". Однако санитарные меры все еще остаются в силе: нужно по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. До сих пор под запретом массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кинотеатров. При этом отменяются ограничения на визиты в зоопарки, включая расположенные в них крытые павильоны.

- Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения, - отметил Собянин. - Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад.

Власти, по его словам, продолжат действовать осторожно, исходя из эпидемиологической обстановки. Многое, заметил мэр, будет зависеть от возможных мутаций коронавируса, судьбу которых сложно прогнозировать.