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13.08.2021 23:38
Рубрика: Экономика

Собянин раскрыл подробности о скоростной магистрали Москва-Петербург

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будет интегрирована с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Чтобы сократить им время поездок внутри Москвы, мы вместе с РЖД интегрируем проекты скоростной дороги и МЦД-3", - написал Собянин в Twitter.

Согласно схеме, которую он опубликовал на своей странице, поезда будут останавливаться на станциях "Зеленоград", "Петровско-Разумовская", "Рижская D3", а также на Ленинградском вокзале. Там будут созданы четыре транспортно-пересадочных узла, где пассажиры смогут пересесть на городской транспорт.

Градоначальник также отметил, что минимальное время поездки между двумя мегаполисами сократится с 4 часов до 2,5.

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