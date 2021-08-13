Собянин раскрыл подробности о скоростной магистрали Москва-Петербург

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будет интегрирована с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Чтобы сократить им время поездок внутри Москвы, мы вместе с РЖД интегрируем проекты скоростной дороги и МЦД-3", - написал Собянин в Twitter.

Как я уже рассказывал, в будущем Москву и Санкт-Петербург свяжет новая скоростная железнодорожная магистраль. Она сократит минимальное время поездки между двумя крупными городами с 4 до 2,5 часов. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 13, 2021

Согласно схеме, которую он опубликовал на своей странице, поезда будут останавливаться на станциях "Зеленоград", "Петровско-Разумовская", "Рижская D3", а также на Ленинградском вокзале. Там будут созданы четыре транспортно-пересадочных узла, где пассажиры смогут пересесть на городской транспорт.

Градоначальник также отметил, что минимальное время поездки между двумя мегаполисами сократится с 4 часов до 2,5.