Собянин: В ковидных госпиталях сегодня занято минимальное количество коек

В Москве более чем в два раза снизилось число госпитализаций больных с COVID-19.

"На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тысяч коек", - написал мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном блоге, подчеркнув, что это минимум с начала апреля.

Градоначальник также отметил, что в городе продолжается массовая вакцинация от коронавируса - на этой неделе число вакцинированных первым компонентом превысило 4,5 миллиона человек. Тем не менее, власти считают, что расслабляться пока не нужно. Поэтому в столице сохраняется масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения по посещению театров и кинозалов.