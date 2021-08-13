Светлана Разворотнева предлагает развивать социальные программы поддержки семьи

Помощник и член экспертного совета уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева заявила о необходимости развивать социальные госпрограммы, которые должны помочь семьям, переживающим кризисные ситуации и находящиеся в сложной жизненной ситуации. Об этом шла речь на встрече с сотрудниками старейшего в Москве Центра социальной помощи семье и детству "Печатники", который работает уже четверть века.

Центр социальной помощи семье и детству "Печатники" появился в столице 16 мая 1995 года и сразу стал центром притяжения для семей, нуждающихся в поддержке. Он оказывает всестороннюю помощь юным и взрослым москвичам: психологическую, юридическую, адресную социальную помощь и медиативную при конфликтах в семьях.

- Семейные проблемы, связанные с финансами, насилием в семье, разводами или иными сложными обстоятельствами негативно сказываются на жизни и психологическом состоянии детей. И возможность получить комплексную поддержку, урегулировать конфликтные ситуации очень важна, - отметила Светлана Разворотнева.

По мнению правозащитницы, эта помощь особенно актуальна для семей, в которых только один родитель или сложная и даже опасная для детей обстановка. Наиболее часто в подобной ситуации оказываются именно женщины и долг общества - помочь одинокому родителю и его детям обрести независимость, работу, кров.

Как рассказала директор Центра Лиана Иосебадзе, работа с семьями долга и кропотлива. В 2019 году специалистами центра было обслужено 1859 семей, в которых воспитывается 3259 детей. В 2020 году социальные услуги предоставлены 1855 несовершеннолетним по договорам социального обслуживания, 4780 получателям социальных услуг предоставлена адресная социальная помощь.

- Благодаря профессионализму психологов нам удается распутать довольно сложные жизненные ситуации, часто женщины опасаются или стесняются рассказать о проблемах в семье, особенно, если они связаны с рукоприкладством. Не менее сложно разобраться в конфликтах родителей, которые "делят" детей и имущество, но и с этим успешно справляется наша служба медиации семейных конфликтов, - поделилась она.

Светлана Разворотнева убеждена, что помощь не должна ограничиваться поддержкой социального центра и служб.

- Работающая мать должна быть уверена, что ребенок безопасно добрался до школы и из нее, что он находится под присмотром преподавателей группы продленного дня и у него обеспечена занятость в кружках и секциях рядом с домом. Еще одна большая проблема подобных семей - это жилищный вопрос. Люди не могут разъехаться, им попросту некуда идти и в этой ситуации выделение доступного жилья от государства по социальному найму решило бы многие конфликты и даже спасло бы судьбы и жизни людей, - подчеркнула она.

Обратиться за помощью психологов можно в территориальные Центры поддержки семьи и детства или оставить заявку на портале Мой семейный центр.