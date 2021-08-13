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13.08.2021 09:33
Рубрика: Общество

Терапевты Москвы с помощью нейросети поставили 2 млн диагнозов

Текст: Любовь Проценко

Врачи-терапевты московских поликлиник поставили 2 миллиона предварительных диагнозов на приемах с помощью сервиса, использующего нейросеть. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития столицы.

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"Сегодня в ежедневную практику медиков всех взрослых поликлиник вошло использование современных цифровых инструментов. Например, система поддержки принятия врачебных решений, которая включает в себя постановку предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта. С помощью цифрового помощника терапевты уже поставили 2 миллиона предварительных диагнозов. Благодаря сервису повышается точность диагностики, поскольку жалобы пациента анализирует и врач, и искусственный интеллект. Кроме того, инструмент позволяет унифицировать заполнение протокола приема по самым распространенным заболеваниям", - сообщили в пресс-службе.

Для анализа цифровой помощник врача использует алгоритм машинного обучения, созданный в лаборатории по искусственному интеллекту "Сбера". Проанализировав жалобы, внесенные врачом в систему на приеме, цифровой помощник предлагает терапевту выбрать один диагноз из трех наиболее вероятных, при этом не ограничивая решение врача. Терапевт может использовать вариант диагноза, предложенный искусственным интеллектом, или поставить собственный. Важно, что нейросеть не перестает совершенствоваться в диагностике заболеваний. Сервис уже стал точнее на 7,4%, и теперь точность модели составляет 68%. После постановки предварительного диагноза, врач направляет пациента на диагностику и назначает ему исследования или консультации у специалистов узкого профиля. На этом этапе система поддержки принятия врачебных решений предлагает воспользоваться другим своим сервисом - "пакетными назначениями" с необходимым набором лабораторных и инструментальных исследований, а также консультаций к узкопрофильным специалистам для подтверждения предварительного диагноза. По своему усмотрению врач может назначить дополнительные диагностические процедуры или сократить список предложенных, если пациент их недавно проходил - эту информацию врач также видит в ЕМИАС.

Использование системы поддержки принятия врачебных решений позволяет в 10 раз сократить среднее время назначения диагностических исследований. Развитие цифровых сервисов минимизирует рутину в действиях врачей и дополнительно обращает внимание медиков на важные детали в анамнезе пациента, которые врач мог не заметить без анализа нейросети. Также сервис позволяет избежать повторного назначения на одно и то же исследование.

В основе системы поддержки принятия врачебных решений - клинические протоколы, разработанные главными специалистами Москвы совместно с федеральными экспертами на базе клинических рекомендаций и международных стандартов.

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Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая разработана и развивается совместно Комплексом социального развития Москвы и столичным Департаментом информационных технологий. Сервисы на основе искусственного интеллекта интегрированы также и в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС и применяются в радиологии. Они анализируют результаты лучевых исследований и помогают врачам быстрее находить признаки заболеваний на медицинских изображениях. Новые технологии применяются для диагностики ряда легочных патологий, рака молочной железы, для выявления COVID-19 и других заболеваний.

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