В Ярославле при ремонте теплотрассы найдены человеческие останки

В Ярославле организована доследственная проверка по факту обнаружения костных останков в теплотрассе.

Страшная находка сделана на улице Урицкого у дома 69 корпус 3.

- При производстве работ по ремонту теплотрассы у одного из домов обнаружены костные останки человека, - сообщила официальный представитель регионального СК РФ Ольга Варнакова.

Она добавила, что кости были найдены, когда рабочие подняли бетонную плиту, накрывавшую теплотрассу.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.