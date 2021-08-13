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13.08.2021 14:00

В Калуге открылась ярмарка меда

Накануне православного праздника Медовый Спас в Калуге открылась 17-я ярмарка меда.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Свою продукцию представили 25 производителей меда из районов Калужской области: майский, луговой, донниковый, кипрейный, липовый, дягильный и клеверный мед, мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис и забрус.

Фото: Калужская гордума
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"Несмотря на то, что место проведения ярмарки меняется, она всегда находит своих участников и благодарных покупателей. Благодарю всех производителей меда, вы делаете очень важную и полезную работу, ваш уникальный продукт пользуется огромным спросом, особенно у людей старшего поколения, - сказал в своем приветствии участникам ярмарки Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Все, кто старается вести здоровый образ жизни, стремятся использовать натуральные продукты, которые испокон веков позволяли людям укреплять свое здоровье".

Глава города поздравил собравшихся с Медовым Спасом и наступающим юбилеем Калуги. Руководитель Калужского регионального отделения Российского национального союза пчеловодов Игорь Круглов передал в подарок несколько десятков литров меда воспитанникам Азаровского детского дома.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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