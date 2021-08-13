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13.08.2021 00:00
Рубрика: Общество

В поликлиниках Подмосковья начинаются детские дни

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 183(8534)
Начиная с завтрашнего дня, в подмосковных поликлиниках стартуют детские дни. Каждую субботу врачи ждут родителей с детьми, которым нужно пройти медицинский осмотр перед поступлением в детский сад или школу.

В этом году за школьные парты в области сядет рекордное число первоклассников - более 115 тысяч. И всем им нужно пройти медосмотр. Обязательным поход по врачам является и для тех, кто впервые идет в детский сад, меняет школу или переходит в кадетские классы. "Многие родители оставляют получение справки для школы и сада на последние дни лета. Из-за этого, начиная с 15 августа, у нас очереди и ажиотаж", - сетуют в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах.

Фото: Сергей Куксин
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А у жителей - своя правда. "В прошлом году в первый класс пошел старший сын. Врачей проходили две недели, потому что не ко всем узким специалистам можно попасть в порядке живой очереди", - рассказывает люберчанка Алина Челпан. В этом году в детский сад отправляется младшая дочь Алины. Но с ней сидеть в очередях или неделями дожидаться записи не придется - необходимую справку мама получит за день, придя в поликлинику в ближайшую субботу. "Нам важно, чтобы процесс был максимально быстрым и удобным как для ребенка, так и для родителей", - отмечает замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

В Московской области за школьные парты впервые сядут более 115 тысяч первоклассников

Детские дни будут проходить по субботам с 14 августа по 4 сентября во всех 139 детских поликлиниках области. Родители смогут не только провести комплексное обследование ребенка, показав его специалистам, но и сдать все необходимые анализы и за считаные минуты получить справки, например, для посещения бассейна. В областном минздраве также напоминают, что тем семьям, в которых дети по состоянию здоровья или другим причинам уже проходили осмотр узких специалистов в течение текущего года, документы для школы или сада получить еще проще: им следует обратиться в кабинет "Справка в один шаг", которые имеются во всех детских поликлиниках Подмосковья. В последние недели августа многие муниципалитеты специально продлили время работы этих кабинетов до 20.00, чтобы прийти туда можно было и в конце буднего дня, и в субботу. В тех же Люберцах, например, "Справка в один шаг" до начала сентября будет работать и по воскресеньям.

Тем временем

В День знаний в Подмосковье откроются 18 новых школ, в которые придут 16 тысяч учеников. Новые школы появятся в 13 городских округах области - в Клину, Можайске, Одинцове, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Серпухове, Электрогорске, Балашихе, Коломне, Подольске, Чехове, Химках и Люберцах. Причем в Люберцах и Балашихе, где во вторую смену усатся больше всего детей, распахнут двери по три новостройки.

Все они построены по современным проектам, а школа на 900 мест в балашихинском ЖК Столичный вообще завоевала первое место на всероссийском градостроительном конкурсе новостроек в номинации "Лучшая школа от застройщика". В ней, помимо традиционных классов, борудованы помещения для научных экспериментов, мастерские, зоны для творчества, игр, общения и отдыха. На пришкольной территории имеются спортивная и игровая площадки, стадион и зона для прогулок младшеклассников.

Как отмечают в региональном министерстве образования, штат педагогов для новых школ полностью укомплектован.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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