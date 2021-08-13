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Рубрика: Экономика

Владимир Ефимов: Москва живет без "подушки безопасности"

Текст: Любовь Проценко

Москва живет без финансовой "подушки безопасности". Об этом заявил Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
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Он отметил, что эксперты S&P подсчитали правильно: "Все средства бюджета Москвы будут израсходованы до конца года, "подушки безопасности" нет". Другими словами, средства, которые сейчас находятся на счетах бюджета столицы, будут направлены на реализацию уже заключенных городом контрактов и выполнение взятых на себя социальных обязательств перед жителями.

Москва эффективно управляет бюджетными средствами - бюджетным учреждениям средства на их содержание доводятся не на год вперед, а траншами - на ближайшие 1,5-2 месяца. Средства на счетах учреждений не могут являться "подушкой безопасности" бюджета города Москвы - эти средства полностью находятся "под обязательствами" - из них учреждения выплачивают заработную плату, осуществляют платежи по уже заключенным контрактам.

В этом году ситуация с бюджетом города складывается более благоприятно, чем в 2020, отметил Владимир Ефимов, тем не менее в этом году принято решение выходить на рынок заимствований, чтобы не сокращать темпы реализации городской инвестиционной программы. Он добавил, что низкие ставки на рынке в период размещения позволили выпустить облигации на выгодных условиях. Москва эффективно и прагматично управляет своим бюджетом, но сегодня речь идет не о создании подушки ликвидности, а об эффективном использовании средств и их своевременном направлении на развитие города.

По мнению Александра Калинина, президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ": "Москва очень своевременно вышла на рынок заимствований, тем самым нивелировав риск роста дефицита бюджета и обеспечив безопасное функционирование городской экономики".

Грамотная финансовая политика позволяет столице поддерживать текущую ликвидность, развивать инфраструктуру для малого бизнеса и сохранять социальную направленность бюджета. Это еще один пример рационального управления общественными финансами, который может послужить образцом для других регионов.

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