За двое суток в столице выпала половина месячной нормы осадков

Август в столице считают вторым по дождливости месяцем в году. Вот и в этом году августу выпало уже 77 миллиметров осадков, что почти половина месячной нормы. Многие москвичи ждали новых "красивых" кадров подтопленных машин, водопадов в подземных переходах, гигантских луж, но этого не произошло. Ливневая система на этот раз успешно справилась с сильным дождем.

Впрочем, если заглянуть в историю, все современные дождевые подтопления Москвы ничто в сравнении с наводнением 1908 года. Тогда из-за дождей Москва-река и Яуза вышли из берегов и затопили прилегающие территории так, что город напоминал Венецию.

Именно тогда берега рек начали одевать в камень и обустраивать первую канализацию. Но большую часть водоприемных коллекторов построили в советские годы, вот только не во всех районах. После сильного подтопления летом 2016 года столица вплотную занялась реконструкцией ливневой системы. Обнаружилось более 2,5 тысяч мест, которые затапливались чаще. За шесть лет места модернизировали. Проложили более 200 километров новой ливневой канализации. Продолжают эту работу и сейчас в рамках благоустройства.

Город избавился от 2,5 тысячи подтоплений на территориях, проведя благоустройство и обновив сети

Например, в этом году на острове Балчуг полностью заменили устаревшую ливневку. Обновленные системы отвода поверхностных стоков сейчас рассчитаны на прием 1,6 миллиона куб. м. воды в сутки. Как поясняет заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, это всего лишь в четыре раза меньше, чем мощность бытовых стоков в столице. Так что с любыми дождями водоприемная система должна справляться.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы, в эти дни были небольшие скопления воды, но на трафике движения это не отразилось. Тем более что около 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока" вовремя помогали уводить воду. "Полностью исключить локальные кратковременные подтопления нельзя ни в одном мегаполисе с заасфальтированной территорией, - поделился мнением с "РГ" доцент кафедры "Мосты, тоннели и строительные конструкции" МАДИ Сергей Зеге. - В Москве нет мест, где даже при сильных дождях была бы подтоплена значительная территория и длительное время. Как, например, наблюдалось в Германии в этом году".