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13.08.2021 13:18
Рубрика: Происшествия

Задержаны бандиты, нападавшие на квартиры москвичей

Текст: Михаил Фалалеев

Сотрудники МУРа при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали четверых грабителей, сообщили в пресс-службе столичного полицейского главка.

Фото: iStock
Жительница Челябинска накормила ужином напавшего на нее грабителя

Утром 12 августа бандиты в медицинских масках ворвались в квартиру 82-летней жительницы столицы, расположенную в одном из домов на Каширском шоссе. Они стали избивать пожилую женщину и ее 55-летнего сына, требуя деньги и ценности.

Затем они закрыли пенсионерку в туалете, а мужчину продолжили избивать. Спустя некоторое время, когда налетчики ушли, пожилая женщина смогла выбраться. На лестничной площадке она обнаружила своего сына с множественными ранами и стала звать на помощь. Женщину госпитализировали, а мужчину нападавшие забили насмерть, он скончался.

Четверых бандитов в возрасте от 40 до 54 лет задержали в Москве и Смоленской области. Полицейские выяснили алгоритм их действий. Один из них был наводчиком - сообщал о ценностях в квартире. Другой был водителем, ожидал подельников в автомобиле. В квартиру заходили двое.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и причастность задержанных к другим таким же нападениям.

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