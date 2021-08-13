Абрамченко рассказала об очистных сооружениях для спасения Байкала

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание рабочей группы по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО "БЦБК" (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат).

По поручению Абрамченко создан штаб по координации и проведению первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также идет процесс отлаживания единой системы мониторинга за ходом ликвидационных мероприятий.

Как отметила вице-премьер, работа идет в рамках нацпроекта "Экология", и это наглядный пример "генеральной уборки страны".

"Рекультивация заброшенных промышленных площадок, которые оказывают негативное воздействие на здоровье граждан и окружающую среду, является одной из ключевых задач нацпроекта. Сейчас ведутся первоочередные мероприятия, которые необходимы для исключения рисков ухудшения экологической ситуации", - рассказала она.

На проведение уборки близ Байкала в этом и прошлом годах уже выделено более миллиарда рублей, а сейчас одной из основных задач является понижение и очистка надшламовых вод в картах-накопителях полигонов "Солзанский" и "Бабхинский" для исключения рисков загрязнения озера.

Как рассказала вице-премьер, Федеральный экологический оператор завершил работы по созданию локальных очистных сооружений с подключением линейных инженерных систем. По оценке Росприроднадзора, ЛОС обеспечивают очистку надшламовых вод до требуемых показателей. Также проведено комиссионное обследование карт-накопителей - они находятся в исправном состоянии.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) работал до 2013 года, а теперь идет ликвидация последствий его деятельности. Самую большую опасность для экологии озера Байкал представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, коммунальными отходами и очистные сооружения промышленных стоков. В этом году будет разработана проектная документация рекультивации площадки ОАО "БЦБК".