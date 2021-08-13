Что представит Забайкальский край на "Улице Дальнего Востока"

Новости

Коронавирус не позволил снять сериал "Властелин колец" в Новой Зеландии 11:39
Аварийную посадку истребителя F-22 Raptor сняли на видео 11:36
Лавров: Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады 11:30
Правительство утвердило вознаграждение победителям и призерам Олимпиады 11:28
Оперштаб: В Москве выявлено 2 529 новых случаев COVID-19 11:25
В ФСБ пока не предъявили обвинение арестованному профессору Куранову 11:25
МЧС: Вертолет на дне озера на Камчатке найден на глубине 145 метров 11:07
В Беларуси пройдет фестиваль "Особенные, как все" 11:05
МИД: РФ не рассматривает вопрос об эвакуации своего посольства из Кабула 11:01
Генпрокуратура признала нежелательной присутствие в России организации из Бельгии 10:54
Собянин: Масочный режим в Москве сохраняется 10:53
Баскетбольная "молодежка" сыграет в четвертьфинале ЧМ среди девушек 10:50
Cпрос на апартаменты вырос вдвое из-за сокращения господдержки по ипотеке 10:46
Собянин: В ковидных госпиталях сегодня занято минимальное количество коек 10:24
Собянин отменил обязательную удаленку в Москве 10:17
После катастрофы с вертолетом на Камчатке приостановили турпоездки 10:16
Мишустин разрешил увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30% 10:15
ВС Татарстана оставил под стражей сооснователя пирамиды Finiko 10:12
Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух 10:07
На Камчатке нашли упавший в озеро вертолет 10:06
Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за прогноза о двухмесячной норме осадков 09:55
Финляндия возвращает антиковидные ограничения 09:54
В Челябинске уровень сероводорода в воздухе вырос из-за пожаров в Якутии 09:48
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене ученого Куранова 09:43
Названы самые востребованные вакансии будущего в России 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 11:29
Рубрика: Экономика

Что представит Забайкальский край на "Улице Дальнего Востока"

Текст: Василий Кошкин

Забайкальский край примет участие в выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится в рамках VI Восточного экономического форума. Павильон "Забайкалье - сила в людях" будет разделен на три зоны: приветственная зона; культура, туризм и природное наследие; инвестиционный потенциал.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Опубликована расширенная программа ПМЭФ-2021

"У Забайкалья есть свои точки экономического роста. Осваиваются такие месторождения природных ресурсов, как медное Удоканское и золоторудное Наседкино, строятся горно-металлургические комбинаты. Создается зерновой железнодорожный терминал. Возводятся кварталы в Чите. Запускаются и другие крупные экономические проекты. Благодаря вхождению края в состав Дальнего Востока Забайкалье получило дополнительные возможности для развития экономики и социальной сферы.

Это льготы преференциального режима ТОР, модернизация инфраструктуры с помощью дальневосточной "единой субсидии", льготная ипотека под 2% годовых, предоставление земли по программе "Дальневосточный гектар". И нам важно, чтобы проекты, которые реализуются с государственной поддержкой, помогали создать комфортные условия для людей, чтобы появлялись новые возможности для тех, кто живет на Дальнем Востоке, чтобы менялось качество их жизни", - отметил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

При входе в павильон Забайкальского края гости Форума попадут в зону приветствия, где будет установлена голограмма губернатора. Здесь же расположат капсулу времени, в которой можно будет сделать фото на фоне забайкальских пейзажей и достопримечательностей.

В зоне культуры, туризма и природы посетители увидят инсталляции, рассказывающие о самых интересных местах региона, а также инфографику о национальных парках и достопримечательностях. Также гости смогут принять участие в видеоэкскурсии по региону. При этом гиды в этот момент будут находиться в Забайкалье и показывать гостям природу края своими глазами. Это своего рода телемост между Забайкальским краем и Владивостоком.

Чего ждать от культурной программы выставки "Улица Дальнего Востока"

В зоне инвестиционного потенциала разместят инсталляцию "Картотека". В ней представят якорные преимущества региона: богатую минерально-сырьевую базу, выгодное географическое положение, экологически чистые незанятые земли. Здесь же посетители смогут ознакомиться с презентациями инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе. В зоне установят стенды крупных компаний края: "Норникель", "Комсомолец" и другие. Для детального погружения в промышленность Забайкалья будет организована выставка образцов полезных ископаемых и продукции.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта 2-7 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября - жителям Владивостока. 7 сентября будет организован социальный день.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс 2-7 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября - жителям Владивостока. 7 сентября будет организован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции ДФО Забайкальский край

Главное сегодня

Лавров: Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады
МИД: РФ не рассматривает вопрос об эвакуации своего посольства из Кабула
В ФСБ пока не предъявили обвинение арестованному профессору Куранову
Депутат бундестага озвучил сроки запуска газопровода "Северный поток-2"
Синоптик предупредил россиян о новой климатической эпохе
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей