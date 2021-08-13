Что представит Забайкальский край на "Улице Дальнего Востока"

Забайкальский край примет участие в выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится в рамках VI Восточного экономического форума. Павильон "Забайкалье - сила в людях" будет разделен на три зоны: приветственная зона; культура, туризм и природное наследие; инвестиционный потенциал.

"У Забайкалья есть свои точки экономического роста. Осваиваются такие месторождения природных ресурсов, как медное Удоканское и золоторудное Наседкино, строятся горно-металлургические комбинаты. Создается зерновой железнодорожный терминал. Возводятся кварталы в Чите. Запускаются и другие крупные экономические проекты. Благодаря вхождению края в состав Дальнего Востока Забайкалье получило дополнительные возможности для развития экономики и социальной сферы.

Это льготы преференциального режима ТОР, модернизация инфраструктуры с помощью дальневосточной "единой субсидии", льготная ипотека под 2% годовых, предоставление земли по программе "Дальневосточный гектар". И нам важно, чтобы проекты, которые реализуются с государственной поддержкой, помогали создать комфортные условия для людей, чтобы появлялись новые возможности для тех, кто живет на Дальнем Востоке, чтобы менялось качество их жизни", - отметил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

При входе в павильон Забайкальского края гости Форума попадут в зону приветствия, где будет установлена голограмма губернатора. Здесь же расположат капсулу времени, в которой можно будет сделать фото на фоне забайкальских пейзажей и достопримечательностей.

В зоне культуры, туризма и природы посетители увидят инсталляции, рассказывающие о самых интересных местах региона, а также инфографику о национальных парках и достопримечательностях. Также гости смогут принять участие в видеоэкскурсии по региону. При этом гиды в этот момент будут находиться в Забайкалье и показывать гостям природу края своими глазами. Это своего рода телемост между Забайкальским краем и Владивостоком.

В зоне инвестиционного потенциала разместят инсталляцию "Картотека". В ней представят якорные преимущества региона: богатую минерально-сырьевую базу, выгодное географическое положение, экологически чистые незанятые земли. Здесь же посетители смогут ознакомиться с презентациями инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе. В зоне установят стенды крупных компаний края: "Норникель", "Комсомолец" и другие. Для детального погружения в промышленность Забайкалья будет организована выставка образцов полезных ископаемых и продукции.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта 2-7 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября - жителям Владивостока. 7 сентября будет организован социальный день.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс 2-7 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября - жителям Владивостока. 7 сентября будет организован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.