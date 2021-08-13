Девятнадцать судов вынесли решение в пользу инвесторов, но мэру города Артема это не указ

Вот уже тринадцать лет власти Артемовского городского округа не дают фирме "Эльвира" закончить сооружение торгового центра и мостового перехода, несмотря на то, что разрешения на аренду земельных участков и строительство получены с соблюдением всех законов.

"Эльвира" строит торговый центр и мостовой переход с автопарковкой в непосредственной близости от городского рынка на двух законно выделенных участках. Но ООО "Артемовский городской рынок" как и администрации округа это почему-то не понравилось, и они уже с 2007 года пытаются оспорить договор аренды земли. Что только ни делали: подавали иски об устранении препятствий в пользовании одним из участков , о признании недействительным зарегистрированного права собственности на недостроенный торговый центр. Пытались заставить демонтировать построенное... Однако все иски арбитражным судом были отклонены. При этом выполнять решения суда администрация не спешит.

- Нельзя сказать, что администрация мэрии решения судов совсем игнорирует, - говорит адвокат "Эльвиры". - Но тянет время так, что все равно инвестор не может строить: то заканчивается срок аренды участков, то заканчивается разрешение на строительство. Пока выполняем одни их условия, вводятся новые правила и надо вносить изменения в проект, снова согласовывать. И так годами!

Фирма "Эльвира" - резидент Свободного порта Владивосток, имеет с Корпорацией развития Дальнего Востока соглашение на реализацию инвестпроекта - того самого торгового центра. Но это обстоятельство администрацию города не волнует. И она продолжает небольшую фирму выдавливать ни мытьем, так катаньем. Скажем, совсем недавно ее заявку на продолжение аренды земельного участка площадью 2034 кв. м мэрия отклонила. А как же 98-ФЗ, который дает добросовестным арендаторам право требовать продления договора аренды?

Чем же так законные стройки "Эльвиры" помешали мэрии? Ответ на этот вопрос выглядит вроде бы железобетонно. Рынок в центре города, а его не видно! Да, беда.

- Видимо, в планах проложить на арендованном нами участке сквозной проезд к рынку. При этом глава администрации Вячеслав Квон почему-то игнорирует решения бывших властей, которые выделили нам этот участок на законных основаниях, - говорит учредитель "Эльвиры" Наиля Акчурина.

И, судя по всему, свои решения глава администрации собирается выполнять, несмотря ни на что. Предпосылки для этого есть. В том месте, где собираются соорудить сквозной проезд, ООО "Артемовский городской рынок" самовольно произвело отсыпку берега, резко сузив русло нерестовой реки. Городской суд Артема поддержал постановление Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю, которое признало их виновными в нарушении законодательства. Но нарушение не устранено. И никому до этого нет дела. Почему?

Но находим в документах интересную деталь - "матрешку". Оказывается, торговый центр и переход помешал двум ООО: "Рынок" и "Артемовский городской рынок"? Один находится внутри другого. У обоих рынков - один юридический адрес и один директор. А главное - 40 процентов доли "Рынка" принадлежит администрации города и 40 процентов, скажем, человеку, близкому к местной власти. Комментарий, как говорится, излишен.

- Вот и скажите мне, - вопрошает Наиля Акчурина, измотанная противостоянием с мэрией, - почему так происходит? Ведь действия и рынка, и мэрии не просто препятствуют нашему бизнесу, нет возможности работать, и мы несем убытки. Одним все, а другим шиш с маслом. У нас можно правды добиться? Как?

Эксперты намерены следить за развитием событий.