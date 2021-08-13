ПФР разъяснил, кто может получить компенсацию при переезде

Пенсионеры - жители районов Крайнего Севера имеют право на частичную компенсацию расходов на переезд в другой регион. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Камчатскому краю.
После переезда пенсионер должен обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту жительства с заявлением о запросе пенсионного дела. После того, как документы будут переправлены, подается еще одно заявление - о компенсации расходов.
"Оплата стоимости провоза багажа компенсируется в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости провоза багажа пенсионера и членов его семьи весом не более одной тонны на каждого выезжающего, но не более пяти тонн на семью и не выше установленных тарифов на перевозку багажа железнодорожным транспортом", - пояснили в ПФР.
При этом на компенсацию не могут рассчитывать пенсионеры, проживающие на Севере без прописки. Список родственников, за переезд которых можно получить деньги, также ограничен:
- - нетрудоспособный супруг;
- - дети, находящиеся под опекой;
- - братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет;
- - дети, братья, сестры и внуки, которые обучаются очно по основным образовательным программам (ограничение - до 23 лет);
- - дети, братья, сестры и внуки, если они до достижения 18 лет стали инвалидами.