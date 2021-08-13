ПФР разъяснил, кто может получить компенсацию при переезде

Пенсионеры - жители районов Крайнего Севера имеют право на частичную компенсацию расходов на переезд в другой регион. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Камчатскому краю.

После переезда пенсионер должен обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту жительства с заявлением о запросе пенсионного дела. После того, как документы будут переправлены, подается еще одно заявление - о компенсации расходов.

"Оплата стоимости провоза багажа компенсируется в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости провоза багажа пенсионера и членов его семьи весом не более одной тонны на каждого выезжающего, но не более пяти тонн на семью и не выше установленных тарифов на перевозку багажа железнодорожным транспортом", - пояснили в ПФР.

При этом на компенсацию не могут рассчитывать пенсионеры, проживающие на Севере без прописки. Список родственников, за переезд которых можно получить деньги, также ограничен: