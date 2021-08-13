Ученые предупредили о смертельной опасности нахождения у вулкана Шивелуч

На Камчатке повысилась активность вулкана Шивелуч. Она начала резко возрастать после землетрясения, произошедшего на Аляске 29 июля. Сейчас на вулкане регулярно происходят пепловые выбросы, а по склонам сходит раскаленная лава.

- От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Это смертельно опасно для человека, который окажется на его пути. Предсказать, когда и в какую сторону поток пойдет, также чрезвычайно сложно, - рассказал сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук.

Ученые наблюдают за вулканом уже больше 20 лет. Этот опыт подсказывает, что в ближайшее время возросшая активность может привести к разрушение лавового купола. Тогда возможно извержение пепла с высотой колонны до 12 тысяч метров. Сотрудники института ведут непрерывный мониторинг.

Справка "РГ"

Шивелуч - один из наиболее крупных и самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Исполин включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота последнего 2500 метров.