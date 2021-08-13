Глава Перми: Сейчас определяется финансирование для строительства мусороперерабатывающего комплекса

В рамках нацпроекта "Экология" в Перми на базе полигона "Софроны" будет построен новый мусороперерабатывающий комплекс. Он включит в себя сортировочную станцию и площадку мембранного компостирования органических отходов.

Мощность станции по приему отходов должна составить 300 тысяч тонн в год, площадки - 120 тысяч тонн в год. На комплексе планируется сортировать бумагу, картон, стекло и разные виды пластика.

По словам главы Перми Алексея Дёмкина, стоимость возведения нового мусороперерабатывающего комплекса составит более двух миллионов рублей. Для городского бюджета это очень большая сумма, поэтому администрацией города рассматривается возможность заключения концессионного соглашения, а также привлечения кредитных средств.

В настоящее время документация на новый объект городской инфраструктуры уже прошла государственную экологическую экспертизу и передана в главную государственную экспертизу. Планируется, что окончательное заключение на строительство мусороперерабатывающего комплекса будет получено в сентябре-октябре текущего года.