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13.08.2021 14:13
Рубрика: Общество

Глава Перми: Сейчас определяется финансирование для строительства мусороперерабатывающего комплекса

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
В рамках нацпроекта "Экология" в Перми на базе полигона "Софроны" будет построен новый мусороперерабатывающий комплекс. Он включит в себя сортировочную станцию и площадку мембранного компостирования органических отходов.
Фото: Михаил Метзел/ ТАСС Фото: Михаил Метзел/ ТАСС
Фото: Михаил Метзел/ ТАСС

Мощность станции по приему отходов должна составить 300 тысяч тонн в год, площадки - 120 тысяч тонн в год. На комплексе планируется сортировать бумагу, картон, стекло и разные виды пластика.

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По словам главы Перми Алексея Дёмкина, стоимость возведения нового мусороперерабатывающего комплекса составит более двух миллионов рублей. Для городского бюджета это очень большая сумма, поэтому администрацией города рассматривается возможность заключения концессионного соглашения, а также привлечения кредитных средств.

В настоящее время документация на новый объект городской инфраструктуры уже прошла государственную экологическую экспертизу и передана в главную государственную экспертизу. Планируется, что окончательное заключение на строительство мусороперерабатывающего комплекса будет получено в сентябре-октябре текущего года.

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