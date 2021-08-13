В Башкирии четыре ребенка с COVID-19 находятся под аппаратами ИВЛ

Четыре ребенка с новой коронавирусной инфекцией находятся под аппаратами ИВЛ в больницах Башкирии. Об этом на республиканском августовском совещании по образованию сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, уточнив, что эти дети страдают рядом хронических заболеваний, включая сахарный диабет.

По его словам, 90 процентов случаев заболеваний коронавирусом в регионе - это заражения штаммом дельта, который считается более опасным. Несмотря на это, пока решено, что с 1 сентября школы начнут работать в традиционном режиме, при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Однако родителям детей, страдающих определенными хроническими заболеваниями, дадут возможность выбора, в какой форме будет учиться их ребенок как минимум первые три недели.

- Мы ожидаем рост числа заражений в первые недели обучения. Пусть родители сами принимают решение, мы должны им такую возможность предоставить, - отметил Радий Хабиров.