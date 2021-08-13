В Башкирии появился уполномоченный по правам потребителей

Защищать интересы потребителей в Башкирии будет уполномоченный по правам потребителей. На эту должность назначен Самохин Валерий Геннадьевич, сообщили в министерстве торговли и услуг РБ.

- Главная функция уполномоченного - представлять и защищать интересы широкого круга потребителей, выражая общественное мнение по актуальным потребительским вопросам и проблемам, предупреждая общество и органы власти о потребительских рисках и опасных тенденциях в сфере торговли и услуг, угрожающих здоровью и жизни граждан, - отметил министр торговли и услуг Алексей Гусев.

Уполномоченный будет помогать в решении наиболее острых системных потребительских проблем, в том числе в ситуациях, где существуют законодательные пробелы. Также новый институт должен способствовать взаимодействию участников Национальной системы защиты прав потребителей, организовывать диалог потребителей с предпринимателями, способствовать разрешению их споров и конфликтных ситуаций в досудебном порядке. Таким образом, институт будет являться новым этапом в развитии Национальной системы защиты прав потребителей системы, подчеркнули в минторговли РБ.

Кстати, Башкирия стала первым регионом страны, где был создан институт уполномоченного по правам потребителей.