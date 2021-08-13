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13.08.2021 11:24

В Чебоксарах будут очищать 90 процентов ливневых стоков

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии к 2030 году будут очищать почти 90 процентов ливневых стоков, поступающих в Волгу. Об этом было заявлено на открытии локальных очистных сооружений для микрорайонов "Волжский-1" и "Волжский-2".
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

В мероприятии приняли участие руководитель министерства природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов, заместитель начальника Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Дмитрий Денисов, директор МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" Олег Белов.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Сооружения возвели в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Стоимость работ составила 41,8 миллиона рублей.

Перед Чебоксарами по данному направлению главной задачей является сокращение неочищенных ливневых стоков в Волгу с 23 миллионов кубометров до 3 миллионов кубометров в год.

В период массовой застройки в столице Чувашии была создана простейшая механическая система очистки вод, поступающих по ливневой канализации - пруды-отстойники или аккумулирующие емкости. В результате вода вместе с грязью поступала в Волгу очищенной лишь частично.

Специалисты подрядной организации смонтировали конструкцию с трехуровневой системой очистки и применением уникального сорбента. Производительность сооружений составляет 70 литров в секунду.

Как пояснили в пресс-службе главы администрации Чебоксар, до 2025 года в городе планируется ввести в эксплуатацию еще 5 масштабных объектов: в центральной части столицы, в микрорайонах "Грязевская стрелка" и "Новый город", а также в районе Марпосадского шоссе и улицы Якимовской.

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