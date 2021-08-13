В Уфе мужчина напал с ножом на полицейских и был ранен в живот

В Уфе мужчина с ножом напал на сотрудников патрульно-постовой службы.

Инцидент произошел утром 13 августа на улице Менделеева. Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, первоначально в полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который с помощью кухонного ножа и гири, наносил повреждения припаркованным на улице Менделеева автомобилям. Он успел испортить внешний вид автомобиля Kia, а затем взялся за Volkswagen Touareg. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы потребовали от гражданина убрать нож, но он это требование проигнорировал и попытался напасть с ножом на стражей порядка. Предупредительный выстрел из табельного оружия на мужчину не подействовал, тогда полицейский выстрелил ему в живот. Сотрудники полиции сразу вызвали скорую помощь. Мужчина доставлен в больницу.

В региональном управлении СКР корреспонденту сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место происшествия и сейчас ведут опрос очевидцев.