Врио губернатора Ульяновской области Русских призвал развивать кооперативы

Новости

На месте взрыва в Воронеже появился народный мемориал 13:08
Меркель посетит Россию с официальным визитом перед поездкой на Украину 13:06
Развивающим 4G компаниям осенью продлят лицензии 12:59
Калининградец обманул спасателей, чтобы вытащить сенбернара из ямы 12:56
Тайка Вайтити рассказал о своем фильме по вселенной "Звездных войн" 12:55
На Урале магазин заплатит компенсацию за мусорку под окном квартиры 12:51
Лавров: Россия не должна допустить забвения подвигов героев ВОВ 12:47
Ил-112 совершил первый перелет 12:44
Россияне за 1,5 года подали 19 млн заявлений на соцвыплаты через "Госуслуги" 12:44
В Москве женщина бросила младенца во дворе 12:35
Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат снова попросил об УДО 12:35
МЧС: В Еврейской автономной области из-за паводка объявлен режим ЧС 12:34
"Школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей 12:30
Чернышенко рассказал о тестировании записи в детсад через "Госуслуги" 12:30
Олимпийский чемпион Клаудиньо перешел в "Зенит" 12:29
ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей 12:21
На приютившую истринских беглецов семейную пару завели дело 12:20
Вышел трейлер "Американской истории преступлений" про Монику Левински 12:16
В Арктике запустят спутниковые группировки для доступа к интернету 12:16
Под Иваново пропал девятилетний мальчик 12:12
Состояние пострадавших от взрыва в Воронеже тяжелое, но стабильное 12:06
Объявившую себя "ангелом" свердловчанку заподозрили в попытке убить сына 12:01
Взрывотехники ФСБ изучают пробы с места взрыва в Воронеже 11:59
В Сочи из-за сильного шторма закрыли все черноморские пляжи 11:56
Белорусский сенатор обратился с заявлением в адрес Генассамблеи ООН 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 12:07
Рубрика: Власть

Врио губернатора Ульяновской области Русских призвал развивать кооперативы

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Депутатский корпус ульяновского Заксобрания на очередном заседании выступил с инициативой привлекать личные подсобные хозяйства и сельхозтоваропроизводителей к обеспечению жителей региона овощами "борщевого" набора без наценок. Идею поддержал ВрИО губернатора Алексей Русских.
Фото: Алексей Юхтанов Фото: Алексей Юхтанов
Фото: Алексей Юхтанов

- Что глобально нужно сделать, чтобы не было такого скачкообразного роста цен, конечно, нам нужно развивать кооперативы и небольшие формы хозяйствования. Эту программу мы сейчас начинаем в правительстве (региональном - ред.) обсуждать, будем ее реализовывать, окажем поддержку небольшим производителям сельхозпродукции в виде поставок техники на льготных условиях, оборудования для того, чтобы они могли очищать, сортировать, упаковывать свою продукцию и хранить, - сказал руководитель региона на прошедшей неделю назад "прямой линии".
3,6 тысяч детей отдохнули в лагерях Ульяновской области с кэшбеком

По словам главы регионального минсельхоза Михаила Семенкина, для сдерживания цен на овощи первостепенной задачей является выстраивание эффективной логистической цепочки:

- Наша основная задача - минимизировать линейку производства "от поля до прилавка", максимально исключить перекупы и сделать все, чтобы наши производители могли осуществлять поставку напрямую в торговые объекты Ульяновской области. Для этого производителей овощей нам нужно обеспечить посевным материалом, а также объяснить специфику выращивания на конкретном участке. Мы надеемся, что в бюджете на следующий год будут заложены средства на поддержку производителей овощей.

Сейчас работа, направленная на сдерживание цен "борщевого набора", ведется по двум направлениям: проходят ярмарки, на которых овощи продаются по цене на 30% ниже среднерычной, и разрабатывается программа стимулирования кооперативов и небольших форм хозяйствования.

Напомним, в этом году тема "борщевого" набора стала одной из самых обсуждаемых как в Ульяновской области, так и в целом в Российской Федерации. По словам экспертов, повышение потребительских цен на овощную продукцию обусловлено сезонностью и наблюдается ежегодно. Весной заканчиваются сроки хранения отечественных овощей, и на прилавках появляется импортная продукция. В этом году из-за неурожая прошлого года торговле пришлось раньше переходить на привозные овощи, которые стоили дороже обычного в связи с повышением цен на мировом рынке.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

Главное сегодня

Правительство утвердило вознаграждение победителям и призерам Олимпиады
В Сочи из-за сильного шторма закрыли все черноморские пляжи
МИД: Россия не рассматривает вопрос об эвакуации посольства из Кабула
В ФСБ пока не предъявили обвинение арестованному профессору Куранову
На приютившую истринских беглецов семейную пару завели дело
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите