Врио губернатора Ульяновской области Русских призвал развивать кооперативы

Депутатский корпус ульяновского Заксобрания на очередном заседании выступил с инициативой привлекать личные подсобные хозяйства и сельхозтоваропроизводителей к обеспечению жителей региона овощами "борщевого" набора без наценок. Идею поддержал ВрИО губернатора Алексей Русских.

- Что глобально нужно сделать, чтобы не было такого скачкообразного роста цен, конечно, нам нужно развивать кооперативы и небольшие формы хозяйствования. Эту программу мы сейчас начинаем в правительстве (региональном - ред.) обсуждать, будем ее реализовывать, окажем поддержку небольшим производителям сельхозпродукции в виде поставок техники на льготных условиях, оборудования для того, чтобы они могли очищать, сортировать, упаковывать свою продукцию и хранить, - сказал руководитель региона на прошедшей неделю назад "прямой линии".

По словам главы регионального минсельхоза Михаила Семенкина, для сдерживания цен на овощи первостепенной задачей является выстраивание эффективной логистической цепочки:

- Наша основная задача - минимизировать линейку производства "от поля до прилавка", максимально исключить перекупы и сделать все, чтобы наши производители могли осуществлять поставку напрямую в торговые объекты Ульяновской области. Для этого производителей овощей нам нужно обеспечить посевным материалом, а также объяснить специфику выращивания на конкретном участке. Мы надеемся, что в бюджете на следующий год будут заложены средства на поддержку производителей овощей.

Сейчас работа, направленная на сдерживание цен "борщевого набора", ведется по двум направлениям: проходят ярмарки, на которых овощи продаются по цене на 30% ниже среднерычной, и разрабатывается программа стимулирования кооперативов и небольших форм хозяйствования.

Напомним, в этом году тема "борщевого" набора стала одной из самых обсуждаемых как в Ульяновской области, так и в целом в Российской Федерации. По словам экспертов, повышение потребительских цен на овощную продукцию обусловлено сезонностью и наблюдается ежегодно. Весной заканчиваются сроки хранения отечественных овощей, и на прилавках появляется импортная продукция. В этом году из-за неурожая прошлого года торговле пришлось раньше переходить на привозные овощи, которые стоили дороже обычного в связи с повышением цен на мировом рынке.