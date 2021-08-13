На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружено тело пассажира

Установлено местоположение вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро на Камчатке. Он обнаружен на глубине 110 метров. Также найдено тело одного из пассажиров. Специалисты рассматривают технические возможности подъема воздушного судна на поверхность, сообщил в пятницу Следственный комитет РФ.

Напомним, 12 августа около 10 часов по местному времени вертолет МИ-8 с тремя членами экипажа и 13 пассажирами на борту упал в озеро Курильское.

Возбуждено уголовное дело. Продолжаются допросы потерпевших, а также работников ООО АК "Витязь-Аэро", которые участвовали в навигации полета. Допрошен директор ООО "Турист", организовавший воздушную экскурсию.

По данным СК, во время авиакатастрофы в том же районе находился в воздухе еще один вертолет. Его пилоты отказались от посадки в сложных метеоусловиях (сгустился туман) и вернулись на место вылета. Устанавливаются личности пассажиров и членов экипажа этого судна для получения от них информации, которая, не исключено, поможет восстановить картину трагедии.