Рослесинфорг назвал объемы незаконной заготовки древесины

За первые шесть месяцев этого года объем незаконной заготовки древесины сократился на 35% по сравнению с тем же периодом 2020 года - до 105,5 тыс. кубометров, подсчитали в Рослесинфорге. Площадь лесов, находящихся под наблюдением, за то же время увеличилась на 23,3% и составляет 211,5 млн га. Общая площадь земель лесного фонда - почти 1,2 млрд га.

Число незаконных рубок по сравнению с отчетным периодом сократилось на 8,8%, а объем нелегально заготовленной древесины уменьшился со 163 до 105,5 тыс. кубометров.

Больше половины объема браконьерской рубки удалось обнаружить с помощью непрерывного дистанционного мониторинга, отметили в Рослесинфорге. В том числе так были выявлены незаконные заготовки в Иркутской области объемом 26 тыс. кубометров, Красноярском крае (11,4 тыс. кубометров), Свердловской области (11,2 тыс. кубометров) и других регионах.

Самая крупная незаконная рубка, выявленная по данным непрерывного мониторинга в первом полугодии, обнаружена на территории Чунского лесничества Иркутской области, добавили в Рослесинфорге. Ее площадь составила 28,8 гектара, а объем незаконно заготовленной древесины - почти 9 тыс. кубометров.

В целом по стране на каждую 1 тысячу га леса в первом полугодии пришлось 1,5 кубометра нелегальной заготовки. Год назад этот показатель был равен 3,6 кубометра, два года назад - 10,2 кубометра.