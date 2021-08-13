В Краснообске прошла акция "Зарядка с чемпионом"

Зарядку для детей-спортсменов на площадке спорткомплекса "Армада" провели российский боксер, олимпиец Михаил Алоян и олимпийский чемпион, депутат Законодательного Собрания Евгений Подгорный. Также в разминке приняла участие сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Наталья Багрова.

Михаил Алоян пожелал юным спортсменам успехов и спортивных достижений, а Евгений Подгорный подчеркнул важность уроков физкультуры в общеобразовательных школах

- Школьный курс должен охватывать не только популярные волейбол и баскетбол, но и другие спортивные дисциплины. Также мы столкнулись с проблемой нехватки кадров в школах и спортивных учреждениях. Поэтому необходимо рассмотреть возможность целевого обучения тренеров и педагогов, которые потом занимались бы преподаванием того вида спорта, который они изучали в институтах или колледжах,- поделился Евгений Подгорный.

Спортсмены и активисты предложили внести инициативы в народную программу по вопросу развития спорта и физической культуры. Ключевое предложение - открытие в школах классов с углубленным изучением физкультуры.

- Необходимо открывать специализированные классы с усиленной подготовкой в сфере физической культуры и спорта в общеобразовательных школах. Кроме того, необходимо сделать адаптированные индивидуальные образовательные программы для детей, которые системно занимаются спортом. Мы надеемся, что эта инициатива позволит обеспечить достаточно комфортные и благоприятные условия для того, чтобы наши дети - будущие спортсмены - могли начать спортивную карьеру прямо со школьной скамьи, - рассказала о предложении Наталья Багрова.