В Кузбассе издали сборник сказок для особенных детей

Татьяна Маркинова из кузбасского города Белово написала "Сказки для и про особенных детей", которые учат понимать себя и окружающих, а еще - быть счастливым, несмотря ни на что.

В сборнике десять сказок. Их герои - незрячий медвежонок, воробышек со сломанным крылышком, слоненок-карлик, глухой волчонок, лемур с разноцветными глазами и другие зверюшки. Они отличаются от своих собратьев, но победили страхи, переживания и комплексы. Почти за каждым образом - реальная судьба. Например, сказка про зайчика, который не умел прыгать, но все-таки научился танцевать вальс, - часть биографии автора.

Сочинять разные истории Татьяне нравилось с детства. Мечта стать преподавателем русского языка и литературы привела ее в Кемеровский госуниверситет. Из-за травмы позвоночника, полученной в подростковом возрасте, каждая поездка на сессию была подвигом. Но благодаря родным и однокурсникам, она справилась. Упрямая студентка-заочница факультета филологии и журналистики получила диплом.

- Правда, когда здоровье ухудшилось, работу в школе пришлось оставить, - вспоминает Татьяна. - Но я продолжала сочинять. Часто сказка сама рождается у тебя в голове, и ты ее просто записываешь, не зная, каким будет финал.

…Она никогда не думала, что придется передвигаться в инвалидном кресле. Но это произошло, и навалилась депрессия. Семь лет Татьяна не выезжала за порог своего дома. А потом, понимая, что болезнь прогрессирует, все-таки нашла в себе силы включиться в жизнь. Родители, младшие сестры и пятеро племянников стали мощной группой поддержки. И для нее открылся совершенно другой мир. Турниры по бочче и легкой атлетике, конкурсы красоты для людей с ограниченными возможностями, инклюзивные Балы цветов и первые успехи на литературном поприще...

Лет десять назад, прочитав Татьянины истории в интернете, один человек предложил ей писать персонализированные сказки для детей. Она попробовала - пошли индивидуальные заказы из Германии, Италии, Молдовы, Казахстана. Один оказался не совсем обычным: сочинить сказку для девочки, больной сахарным диабетом. Задача была не простой, но Татьяна нашла слова, которые помогли малышке и ее маме поверить в себя. Тот первый опыт пригодился при создании нового сборника.

- Мне бы очень хотелось, чтобы юные читатели поняли: каждый человек - уникальный, особенный и заслуживает внимания. А каждый день - начало чего-то нового и более интересного. Это возможность для достижения новых вершин и совершения новых открытий. Пусть у детей с особенностями трудный период принятия себя протекает как можно легче и быстрее. Чтобы, став взрослыми, они не тратили время на адаптацию, на походы по психологам, а занимались творчеством. Любили, создавали семьи, работали - жили полноценной жизнью. Может быть, я когда-нибудь напишу продолжение сказок - о том, что их герои выросли, исполнили свои мечты, а кто-то исцелился, - призналась Татьяна.

"Сказки для и про особенных детей" опубликованы на популярных литературных интернет-порталах и в социальных сетях. Когда началась пандемия, Татьяна читала свои истории воспитанникам детских домов из разных уголков Кузбасса. Серию встреч в режиме видеоконференций организовали "серебряные волонтеры" из Белово. А недавно издательство "Кузбасс" выпустило бумажный вариант книжки тиражом в тысячу экземпляров. У автора и мысли не было пустить его на продажу - только дарить. Часть тиража передана в Государственную научную библиотеку Кузбасса имени В. Федорова.

Средства президентского гранта на издание привлек Фонд поддержки людей с ограниченными возможностями "Лабиринт 42". Его основал инвалид с детства кемеровчанин Никита Асеев. Он не понаслышке знает, как важно вовремя осознать свою значимость в этом мире и быть счастливым, несмотря ни на что.