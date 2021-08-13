В Кузбассе издали сборник сказок для особенных детей

Новости

В Совфеде оценили предложения из Грузии по нормализации отношений с РФ 17:30
ФАС составила протокол на АО "Тандер" за попытку помешать проверке 17:30
В РПЦ поддержали предложение о продаже крепкого алкоголя с 21 года 17:28
Росавиация запретила "Витязь-Аэро" возить пассажиров после крушения Ми-8 17:17
ГП обжалует приговор осужденной Соболь за организацию несанкционированного митинга 17:15
Главный тренер клуба КХЛ "Адмирал" Востриков покинул свой пост 17:00
Пятница 13-е: Почему не стоит бояться неудач 16:57
Отец Влашича заявил, что его сын хочет покинуть ЦСКА 16:51
Минск будет готов к перевалке удобрений по новым маршрутам 16:46
Суд после проверок МЧС приостановил работу 8 учебных заведений 16:46
Видео: певица МакSим покидает больницу после выписки 16:36
Эксперты прокомментировали антикартельные проверки ФАС в ретейле 16:19
Сбивший трех человек в Воронеже водитель уснул за рулем 16:06
Семьи погибших при взрыве в Воронеже получат по миллиону рублей 16:00
Военные потушили лесной пожар у якутского поселка Бясь-Кюёль 15:51
"Магнит", X5 Group и "Лента" готовы сотрудничать с ФАС 15:50
Путин проведет заседание госсовета по образованию 15:50
Как на дорогах работают камеры на среднюю скорость 15:48
Биржевая цена Аи-92 вновь побила рекорд 15:47
Лукашенко пояснил, как видит смену власти в Беларуси 15:37
Эксперт оценил вероятность картельного сговора в ретейле 15:35
Фото: певицу МакSим выписали из больницы 15:18
Пискарев: Бельгийская НПО находилась в поле зрения комиссии Госдумы 15:17
Убивший пятерых в британском Плимуте покончил собой 15:15
В Ярославле на матчи ХК "Локомотив" не пустят без прививки 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 16:38
Рубрика: Культура

В Кузбассе издали сборник сказок для особенных детей

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Татьяна Маркинова из кузбасского города Белово написала "Сказки для и про особенных детей", которые учат понимать себя и окружающих, а еще - быть счастливым, несмотря ни на что.

В сборнике десять сказок. Их герои - незрячий медвежонок, воробышек со сломанным крылышком, слоненок-карлик, глухой волчонок, лемур с разноцветными глазами и другие зверюшки. Они отличаются от своих собратьев, но победили страхи, переживания и комплексы. Почти за каждым образом - реальная судьба. Например, сказка про зайчика, который не умел прыгать, но все-таки научился танцевать вальс, - часть биографии автора.

Уральский врач номинирована на премию имени Астрид Линдгрен

Сочинять разные истории Татьяне нравилось с детства. Мечта стать преподавателем русского языка и литературы привела ее в Кемеровский госуниверситет. Из-за травмы позвоночника, полученной в подростковом возрасте, каждая поездка на сессию была подвигом. Но благодаря родным и однокурсникам, она справилась. Упрямая студентка-заочница факультета филологии и журналистики получила диплом.

- Правда, когда здоровье ухудшилось, работу в школе пришлось оставить, - вспоминает Татьяна. - Но я продолжала сочинять. Часто сказка сама рождается у тебя в голове, и ты ее просто записываешь, не зная, каким будет финал.

…Она никогда не думала, что придется передвигаться в инвалидном кресле. Но это произошло, и навалилась депрессия. Семь лет Татьяна не выезжала за порог своего дома. А потом, понимая, что болезнь прогрессирует, все-таки нашла в себе силы включиться в жизнь. Родители, младшие сестры и пятеро племянников стали мощной группой поддержки. И для нее открылся совершенно другой мир. Турниры по бочче и легкой атлетике, конкурсы красоты для людей с ограниченными возможностями, инклюзивные Балы цветов и первые успехи на литературном поприще...

Лет десять назад, прочитав Татьянины истории в интернете, один человек предложил ей писать персонализированные сказки для детей. Она попробовала - пошли индивидуальные заказы из Германии, Италии, Молдовы, Казахстана. Один оказался не совсем обычным: сочинить сказку для девочки, больной сахарным диабетом. Задача была не простой, но Татьяна нашла слова, которые помогли малышке и ее маме поверить в себя. Тот первый опыт пригодился при создании нового сборника.

- Мне бы очень хотелось, чтобы юные читатели поняли: каждый человек - уникальный, особенный и заслуживает внимания. А каждый день - начало чего-то нового и более интересного. Это возможность для достижения новых вершин и совершения новых открытий. Пусть у детей с особенностями трудный период принятия себя протекает как можно легче и быстрее. Чтобы, став взрослыми, они не тратили время на адаптацию, на походы по психологам, а занимались творчеством. Любили, создавали семьи, работали - жили полноценной жизнью. Может быть, я когда-нибудь напишу продолжение сказок - о том, что их герои выросли, исполнили свои мечты, а кто-то исцелился, - призналась Татьяна.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Как музеи делают доступными для особенных людей

"Сказки для и про особенных детей" опубликованы на популярных литературных интернет-порталах и в социальных сетях. Когда началась пандемия, Татьяна читала свои истории воспитанникам детских домов из разных уголков Кузбасса. Серию встреч в режиме видеоконференций организовали "серебряные волонтеры" из Белово. А недавно издательство "Кузбасс" выпустило бумажный вариант книжки тиражом в тысячу экземпляров. У автора и мысли не было пустить его на продажу - только дарить. Часть тиража передана в Государственную научную библиотеку Кузбасса имени В. Федорова.

Средства президентского гранта на издание привлек Фонд поддержки людей с ограниченными возможностями "Лабиринт 42". Его основал инвалид с детства кемеровчанин Никита Асеев. Он не понаслышке знает, как важно вовремя осознать свою значимость в этом мире и быть счастливым, несмотря ни на что.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Собянин отменил обязательную удаленку в Москве
"Школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей
В Анапе ввели режим ЧС из-за предстоящих залповых ливней
Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским уехать из Донбасса
Украина купит у Польши вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности
Как тренируется Юлия Пересильд для съемок в фильме "Вызов"
Пять фильмов, над которыми работает Данила Козловский