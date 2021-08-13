В Новосибирской области за два года построено 12 новых школ

В Новосибирской области в 2019-2020 годах открыли двенадцать образовательных учреждений. Они рассчитаны на обучение более 9,6 тысячи учеников.

Еще три новых школы общей мощностью почти три тысячи мест планируется сдать в 2021 году.

- За два года в регионе завершено строительство и введено в эксплуатацию двенадцать школ. На это направлено порядка 7,4 миллиарда рублей, в том числе более 4,4 миллиарда - из областного бюджета. В 2021 году планируем сдать еще три школы проектной мощностью 2950 мест, - отметил заместитель губернатора области Сергей Нелюбов.

Он сообщил, что строительство новых образовательных учреждений ведется в рамках нацпроектов "Образование", "Жилье и городская среда", а также утвержденной правительством региона госпрограммы по развитию образования, созданию условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области.

В текущем году, как ожидается, будут построены здания школ в Болотнинском районе - на 750 мест, в Новосибирске, на улице Немыткина, - на 1100 мест, в поселке Верх-Тула - 1100 мест. На данные цели в 2021 году направят более 3,5 миллиарда рублей, в том числе из областного бюджета - порядка 2,5 миллиарда рублей, из федерального - 991,9 миллиона рублей.