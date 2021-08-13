В Новосибирской области за два года построено 12 новых школ

Новости

Коронавирус не позволил снять сериал "Властелин колец" в Новой Зеландии 11:39
Аварийную посадку истребителя F-22 Raptor сняли на видео 11:36
Лавров: Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады 11:30
Правительство утвердило вознаграждение победителям и призерам Олимпиады 11:28
Оперштаб: В Москве выявлено 2 529 новых случаев COVID-19 11:25
В ФСБ пока не предъявили обвинение арестованному профессору Куранову 11:25
МЧС: Вертолет на дне озера на Камчатке найден на глубине 145 метров 11:07
В Беларуси пройдет фестиваль "Особенные, как все" 11:05
МИД: РФ не рассматривает вопрос об эвакуации своего посольства из Кабула 11:01
Генпрокуратура признала нежелательной присутствие в России организации из Бельгии 10:54
Собянин: Масочный режим в Москве сохраняется 10:53
Баскетбольная "молодежка" сыграет в четвертьфинале ЧМ среди девушек 10:50
Cпрос на апартаменты вырос вдвое из-за сокращения господдержки по ипотеке 10:46
Собянин: В ковидных госпиталях сегодня занято минимальное количество коек 10:24
Собянин отменил обязательную удаленку в Москве 10:17
После катастрофы с вертолетом на Камчатке приостановили турпоездки 10:16
Мишустин разрешил увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30% 10:15
ВС Татарстана оставил под стражей сооснователя пирамиды Finiko 10:12
Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух 10:07
На Камчатке нашли упавший в озеро вертолет 10:06
Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за прогноза о двухмесячной норме осадков 09:55
Финляндия возвращает антиковидные ограничения 09:54
В Челябинске уровень сероводорода в воздухе вырос из-за пожаров в Якутии 09:48
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене ученого Куранова 09:43
Названы самые востребованные вакансии будущего в России 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 10:42
Рубрика: Власть

В Новосибирской области за два года построено 12 новых школ

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области в 2019-2020 годах открыли двенадцать образовательных учреждений. Они рассчитаны на обучение более 9,6 тысячи учеников.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 Еще три новых школы общей мощностью почти три тысячи мест планируется сдать в 2021 году.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области заработает новый механизм обеспечения жильем

- За два года в регионе завершено строительство и введено в эксплуатацию двенадцать школ. На это направлено порядка 7,4 миллиарда рублей, в том числе более 4,4 миллиарда - из областного бюджета. В 2021 году планируем сдать еще три школы проектной мощностью 2950 мест, - отметил заместитель губернатора области Сергей Нелюбов.

 Он сообщил, что строительство новых образовательных учреждений ведется в рамках нацпроектов "Образование", "Жилье и городская среда", а также утвержденной правительством региона госпрограммы по развитию образования, созданию условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области.

 В текущем году, как ожидается, будут построены здания школ в Болотнинском районе - на 750 мест, в Новосибирске, на улице Немыткина, - на 1100 мест, в поселке Верх-Тула - 1100 мест. На данные цели в 2021 году направят более 3,5 миллиарда рублей, в том числе из областного бюджета - порядка 2,5 миллиарда рублей, из федерального - 991,9 миллиона рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Лавров: Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады
МИД: РФ не рассматривает вопрос об эвакуации своего посольства из Кабула
В ФСБ пока не предъявили обвинение арестованному профессору Куранову
Депутат бундестага озвучил сроки запуска газопровода "Северный поток-2"
Синоптик предупредил россиян о новой климатической эпохе
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите