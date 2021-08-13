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13.08.2021 09:43
Рубрика: Власть

В Томской области открыли новый аэродром для малой авиации

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Накануне Дня воздушного флота России губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл новую посадочную площадку для малой авиации имени Валерия Чкалова. Аэродром расположен в деревне Березкино, в 28 километрах от областного центра.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

 Глава региона отметил, что за последние годы в России и Томской области многое сделано для развития авиационной инфраструктуры и воздушных сообщений.

Фото: Пресс-служба Администрации Томской области
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- Благодаря поддержке президента страны идет масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы в томском аэропорту, скоро в Богашево начнется строительство нового терминала. Мы возрождаем регулярное авиасообщение с нашими отдаленными населенными пунктами и за счет субсидирования делаем авиаперелеты доступными для жителей. Здорово, что и частный бизнес участвует в развитии малой авиации, - сказал Сергей Жвачкин на церемонии открытия аэродрома.

 В пресс-службе областной администрации уточнили, что новый объект авиационной инфраструктуры построен и принадлежит компании "СибАэроКрафт". Проект, разработанный в институте "Красаэропроект", учитывает все требования федеральных авиационных правил и экологической безопасности, имеет аэронавигационный паспорт и паспорт транспортной безопасности.

 Губернатор поблагодарил директора компании "СибАэроКрафт" Владислава Левчугова за участие в решении важной государственной задачи по развитию малой авиации.

 Отмечая значимость нового объекта, Сергей Жвачкин сообщил, что на время реконструкции богашевского аэропорта аэродром в Березкино будет принимать и отправлять регулярные рейсы по области.

 Кроме того, этот аэродром уже включен в федеральный проект "Тайга", в рамках которого отрабатываются все нюансы по доставке грузов беспилотниками.

 - И, конечно, мы сможем задействовать новый объект для нужд авиабазы охраны лесов, санитарной авиации, развития экотуризма и многих других важных задач, - отметил губернатор.

 Стороны обсудили возможность открыть на базе аэродромной площадки детско-юношеский спортивный авиационный центр при поддержке Национального исследовательского Томского политехнического университета, наблюдательный совет которого возглавляет глава региона.

 - В советское время такие школы работали на базе ДОСААФа, и их надо возрождать, - считает Сергей Жвачкин.

 В открытии нового аэродрома также приняли участие заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, глава Томского района Александр Терещенко, представители Росавиации, Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина и другие.

Справка "РГ"

По информации владельцев, на территории аэродрома расположены взлетно-посадочная полоса шириной 28 и длиной 900 метров (в планах - удлинение до 1 200 метров), бетонная рулежная дорожка, перрон и места стоянок самолетов, вертолетная площадка, ангар, здание аэроклуба с пунктом визуального наблюдения. Территория ограждена по периметру и технически оснащена средствами охраны, разработанными томской научно-производственной фирмой "Микран".

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