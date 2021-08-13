В Томской области открыли новый аэродром для малой авиации

Накануне Дня воздушного флота России губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл новую посадочную площадку для малой авиации имени Валерия Чкалова. Аэродром расположен в деревне Березкино, в 28 километрах от областного центра.

Глава региона отметил, что за последние годы в России и Томской области многое сделано для развития авиационной инфраструктуры и воздушных сообщений.

- Благодаря поддержке президента страны идет масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы в томском аэропорту, скоро в Богашево начнется строительство нового терминала. Мы возрождаем регулярное авиасообщение с нашими отдаленными населенными пунктами и за счет субсидирования делаем авиаперелеты доступными для жителей. Здорово, что и частный бизнес участвует в развитии малой авиации, - сказал Сергей Жвачкин на церемонии открытия аэродрома.

В пресс-службе областной администрации уточнили, что новый объект авиационной инфраструктуры построен и принадлежит компании "СибАэроКрафт". Проект, разработанный в институте "Красаэропроект", учитывает все требования федеральных авиационных правил и экологической безопасности, имеет аэронавигационный паспорт и паспорт транспортной безопасности.

Губернатор поблагодарил директора компании "СибАэроКрафт" Владислава Левчугова за участие в решении важной государственной задачи по развитию малой авиации.

Отмечая значимость нового объекта, Сергей Жвачкин сообщил, что на время реконструкции богашевского аэропорта аэродром в Березкино будет принимать и отправлять регулярные рейсы по области.

Кроме того, этот аэродром уже включен в федеральный проект "Тайга", в рамках которого отрабатываются все нюансы по доставке грузов беспилотниками.

- И, конечно, мы сможем задействовать новый объект для нужд авиабазы охраны лесов, санитарной авиации, развития экотуризма и многих других важных задач, - отметил губернатор.

Стороны обсудили возможность открыть на базе аэродромной площадки детско-юношеский спортивный авиационный центр при поддержке Национального исследовательского Томского политехнического университета, наблюдательный совет которого возглавляет глава региона.

- В советское время такие школы работали на базе ДОСААФа, и их надо возрождать, - считает Сергей Жвачкин.

В открытии нового аэродрома также приняли участие заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, глава Томского района Александр Терещенко, представители Росавиации, Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина и другие.

Справка "РГ"

По информации владельцев, на территории аэродрома расположены взлетно-посадочная полоса шириной 28 и длиной 900 метров (в планах - удлинение до 1 200 метров), бетонная рулежная дорожка, перрон и места стоянок самолетов, вертолетная площадка, ангар, здание аэроклуба с пунктом визуального наблюдения. Территория ограждена по периметру и технически оснащена средствами охраны, разработанными томской научно-производственной фирмой "Микран".