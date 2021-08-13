Врачу поможет фонендоскоп с искусственным интеллектом

Привычную "слушалку" у врача-педиатра скоро заменит электронный фонендоскоп. Он не только усиливает звуки, но и подсказывает, на какие шумы в легких стоит обратить внимание. Ученые Алтайского госуниверситета и Алтайского медуниверситета совместно разрабатывают "умный" детский фонендоскоп, чтобы медики даже в отдаленной сельской глубинке могли выявлять болезни на ранних стадиях.

Магистрант Института математики и информационных технологий АлтГУ Вячеслав Мауль и его научный руководитель доцент кафедры информатики института, кандидат медицинских наук Алексей Пиянзин работают над созданием технологии интеллектуального анализа аускультативных звуков легких у детей. В августе 2020-го Вячеслав стал победителем всероссийского молодежного конкурса "УМНИК" и получил грант Фонда содействия инновациям на эту уникальную разработку.

- Электронные фонендоскопы в мире появились несколько лет назад, но детских, учитывающих возрастные особенности организма, пока нет, - рассказал корреспонденту "РГ" Алексей Пиянзин. - Уникальность нашей разработки еще и в том, что с помощью искусственного интеллекта можно записывать и сравнивать шумы в легких у маленьких пациентов. А в дальнейшем создать электронную базу данных дыхательных звуков, позволяющую следить за изменениями легочного "звучания" на разных стадиях заболевания и в разные периоды жизни пациента.

Ученые выяснили: трубка обычного фонендоскопа сильно искажает звуки, поэтому придумали, как устранить посторонние шумы. Электронное устройство прикладывают к грудной клетке, и специальная программа записывает, сохраняет и сравнивает все услышанное в легких. С помощью умного фонендоскопа даже непрофессионалы смогут все записать и отправить специалистам на расшифровку. Особенно это актуально для отдаленных сельских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, где нет профильный врачей, способных точно поставить диагноз.

- Сейчас заключительный и самый сложный этап работы - создание компьютерной программы, - пояснил Алексей Пиянзин. - Такой фонендоскоп очень нужен медикам. Особенно врачам ковидных госпиталей, которые работают в противочумных костюмах, и им сложно пользоваться обычными фонендоскопами.