Житель Приангарья похитил 13-летнюю девочку и убил ее родных

В городе Тайшете Иркутской области правоохранители задержали 45-летнего подозреваемого в удержании 13-летней девочки и убийстве ее родственников. Следователи ходатайствуют в суде о его аресте, сообщает региональный главк СК.

Накануне в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что ее дочь получила от одноклассницы смс с призывом о помощи. Девочка писала, что дома, на улице Гагарина, ее силой удерживает малознакомый мужчина. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, освободили школьницу и задержали предполагаемого преступника. В подполье сарая стражи порядка обнаружили два тела с признаками насильственной смерти. Погибшие - родственники девочки: 74-летняя бабушка (опекун девочки с момента лишения матери родительских прав) и ее сын.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. Известно, что фигурант дела уже судим за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство.

Изъято орудие преступления - молоток. Следователи проверяют информацию о ненадлежащем исполнении обязанностей работниками органов опеки и попечительства, контролировавших семью пострадавших, а также об аналогичном нарушении со стороны органов, отвечающих за контроль над поведением лиц, вышедших из мест лишения свободы. Возбуждено уголовное дело о халатности. С девочкой работают психологи, ей предстоит пройти реабилитацию в медучреждении.