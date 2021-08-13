Житель Дагестана приговорен к 11 годам за присягу террористам

Южный окружной военный суд признал жителя Дагестана виновным в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщает "Интерфакс".

Следствие установило, что в феврале 2020 года мужчина, находившийся в то время в Ставропольском крае, принес присягу руководителю международной террористической организации.

При этом обвиняемый записал свое обращение на мобильный телефон и отправил его через мессенджер адресату.

Суд приговорил мужчину по статье УК РФ "Участие в террористической организации" к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.