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13.08.2021 15:00
Рубрика: Происшествия

Житель Дагестана приговорен к 11 годам за присягу террористам

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Южный окружной военный суд признал жителя Дагестана виновным в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщает "Интерфакс".

Жителя Красноярска приговорили к 12 годам за финансирование террористов

Следствие установило, что в феврале 2020 года мужчина, находившийся в то время в Ставропольском крае, принес присягу руководителю международной террористической организации.

При этом обвиняемый записал свое обращение на мобильный телефон и отправил его через мессенджер адресату.

Суд приговорил мужчину по статье УК РФ "Участие в террористической организации" к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

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