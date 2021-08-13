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13.08.2021 12:56
Рубрика: Происшествия

Калининградец обманул спасателей, чтобы вытащить сенбернара из ямы

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

В Калининграде горожанин сообщил ложную информацию об опасности для жизни человека в спасательную службу, чтобы она быстрее приехала на вызов и помогла вытащить из ямы собаку.

Фото: iStock
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Как сообщает KP.RU, звонок с просьбой о помощи поступил в Центр обработки вызовов системы 112 вечером 12 августа. Звонивший сообщил, что человек вместе с собакой упал в яму глубиной десять метров.

Через некоторое время он позвонил повторно и добавил, что у упавшего в яму начинается кислородное голодание, но "скорая" не нужна.

Все службы оперативно выехали, но на месте выяснилось, что в яму упала только собака породы сенбернар, а человек находится рядом и помощь ему не требуется. Он пояснил, что дал ложную информацию только для того, чтобы на его вызов оперативнее отреагировали.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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